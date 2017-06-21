Во Владивостоке будут судить группу мошенников, работавших по-крупному

Приморцы "надули" на несуществующей рыбной торговле доверчивых китайцев на 45 млн рублей

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Прокурором Первомайского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении приморцев, которым вменяются в вину мошенничество, совершенное группой лиц в крупном и особо крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По версии следствия, с марта 2013 года по март 2016 года один из фигурантов дела под видом осуществления предпринимательской деятельности по торговле рыбой совершил путем обмана хищение денег в особо крупном размере, используя схему заключения договоров от имени фиктивного предприятия.

Пострадавшему - китайской компании - этими действиями причинен ущерб на сумму более 45 миллионов рублей.

В дальнейшем к совершению мошеннических действий по указанной схеме привлечены трое злоумышленников, которые в составе организованной группы пытались реализовать аналогичную схему в отношении иных субъектов хозяйственной деятельности.

Дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока. В рамках уголовного дела заявлен гражданский иск о возмещении причинённого ущерба.