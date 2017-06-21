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Стали известны преступные схемы начальника следственного отдела полиции Приморья

Экс-правоохранитель сел на 4,5 года и получил штраф
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Стало известно, за что именно сел бывший начальник ОМВД по Ханкайскому району - начальник следственного отделения ОМВД по Ханкайскому району Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК региона.

Так, в 2014 году подсудимый присвоил фрагменты бивней мамонта общей стоимостью примерно 500 тыс рублей, которые являлись вещественными доказательствами по уголовному делу и распорядился ими по своему усмотрению.

Во-вторых, в 2015 году, осуществляя производство по уголовному делу, он признал в качестве вещественных доказательств денежные средства в сумме 3, 6 млн рублей, ранее изъятых у гражданина КНР. После ряда незаконных действий он присвоил деньги себе, а впоследствии решил легализовать часть суммы, путем совершения сделки по приобретению автомобиля. Злоумышленник несколько раз изменял собственников, однако фактически сам пользовался приобретенным имуществом.

Напомним, экс-правоохранитель осужден на 4 года и 6 месяцев колонии общего режима и штраф.

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