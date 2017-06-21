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Убивший самку тигра приморец заплатит более 1,6 млн рублей

Мужчина утверждал, что дикая кошка сама на него напала
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

"Суд установил факт причастности жителя села Лазо Приморского края к незаконной охоте и обязал возместить экологический ущерб, причиненный Российской Федерации в результате противоправной деятельности", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк,. сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона

Мировой суд Лазовского района Приморского края рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя села Лазо в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. Признав его виновным, суд назначил наказание в виде исправительных работ с испытательным сроком на 1 год и 10 месяцев с возмещением экологического ущерба, причиненного Российской Федерации в результате противоправной деятельности, в сумме 1 млн 678 тыс. 600 рублей.

Ранее в Межмуниципальный отдел МВД России «Партизанский» поступило сообщение о том, что в лесном массиве Лазовского района обнаружена тигрица с огнестрельными ранениями задних лап и головы. После обездвижения животное было эвакуировано для оказания медицинской помощи, но от полученных травм самка тигра скончалась.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ

В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении экологического преступления.

В отделе полиции мужчина уверял, что подвергся нападению тигра и ему пришлось применить оружие в целях самообороны. Показания подозреваемого не нашли подтверждения в ходе проведения следственных и процессуальных мероприятий.

Проведен обыск в доме фигуранта уголовного дела. Изъяты микроавтобус, огнестрельное оружие и патроны.

Экспертизой установлено, что животное убито из принадлежащего подозреваемому ружья.

Ущерб, причиненный государству в результате уничтожения особи тигра, составил 1 млн 678 тыс. 600 рублей.

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