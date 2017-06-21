Синоптики обещают Приморью грозовые дожди, туманы и ветер

Погода в регионе сегодня определяется фронтальными разделами

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

20 июня погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах гроза. На побережье местами туман. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха ночью +6...+18 °C, днем +13...+31 °C.

Во Владивостоке облачно, ночью морось переходящая в дождь, туман, ветер юго-восточный умеренный, температура воздуха 13...15 °C. Днем временами морось, туман, ветер юго-восточный умеренный до сильного, температура воздуха +15...+17 °C. Температура воды в Амурском заливе +15 °C.

В Уссурийске облачно, днем с прояснением, небольшой дождь. Ветер южный сильный. Температура воздуха ночью +14...+16 °C, днем +22...+24 °C.

В Находке облачно, преимущественно без осадков, утром туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13...+15 °C, днем +18...+20 °C.