В России на четверть увеличилось производство водки

Данные Росстата

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Россия в мае произвела 6,1 млн декалитров водки, что на 5,2% меньше, чем в мае прошлого года, сообщил Росстат. За январь-май производство увеличилось на 26,1%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Коньячные предприятия выработали в мае 639 тыс. дал коньяка, что на 10,5% больше, чем год назад. За пять месяцев производство этого напитка увеличилось на 18,5%.

Росстат также сообщил, что производство питьевой воды (без сахара и вкусоароматических добавок) в мае выросло на 9,4%, до 602 млн поллитровых бутылок. За пять месяцев - на 7,8%.

Производство других безалкогольных напитков в мае снизилось на 14,4%, до 72 млн бутылок. За пять месяцев - увеличилось на 0,6%.