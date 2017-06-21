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Творческие фестивали и концерты в честь 157-летия Владивостока пройдут в скверах, парке и на набережной города

Программа мероприятий
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Творческие мероприятия, посвящённые Дню города, состоятся в скверах, на Спортивной набережной и в парке Минного городка Владивостока 30 июня, 1 и 2 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Всего будет задействовано порядка 15 площадок.

Так, 30 июня и 1 июля в 21 час на набережной Спортивной гавани пройдёт фестиваль водных фонариков. Здесь состоится концерт – на сцену выйдут коллективы с вокальными и хореографическими номерами, будут звучать саксофон, скрипка, гитара. В 22 часа гости мероприятия гости мероприятия смогут запустить на акваторию гавани фонарики.

1 июля в 12 часов на верхней площадке и в амфитеатре Спортивной набережной стартует уже ставший традиционным фестиваль «Добрый Владик». Здесь будет представлена выставка декоративно-прикладного творчества, состоятся мастер-классы и концерт.

Кроме того, в этот день на набережной будет работать ряд локальных площадок. Среди них – любимый детворой аквагрим, выставка-продажа сувениров.

1 июля в 13 часов в Театральном сквере начнётся концерт бардовской песни фестиваля авторской песни «Приморские струны».

В 13:30 в Адмиральском сквере пройдёт концерт «Любимый мой, Владивосток». На сцену выйдут вокальные и хореографические коллективы муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность».

1 и 2 июля в 13 часов в парке Минного городка состоится фестиваль красок Холи. Участников фестиваля ждут выступление диджеев и творческих коллективов, а также яркие краски и конкурсы.

2 июля в 15 часов концерт в честь 157-го дня рождения Владивостока пройдёт на набережной Спортивной гавани.

Кроме того, в преддверии Дня города жителям и гостям приморской столицы будут представлены тематические выставки. 27 июня откроется коллективная выставка художников «Владивостоку – 157» в приморском отделении Союза художников России (ул. Алеутская, 14а). На 30 июня в центре современного искусства «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) запланировано открытие выставки фотохудожника Алексея Воронина, в галерее «Арка» (ул. Светланская, 5) - экспозиции о строительстве Владивостока «Через пространство и время». 2 июля в «Артэтаже» (ул. Фокина, 25) представят выставку «Посмотри на Владивосток».

Концертами, выставками, лекциями, конкурсами и другими познавательными мероприятиями отметят День города в муниципальных библиотеках и школах искусств Владивостока. Тематические мероприятия – всего их будет 23 - стартуют 26 июня и завершатся 5 июля.

Напомним, основные праздничные мероприятия в рамках Дня города состоятся в субботу, 1 июля. В 11 часов начнётся театрализованное шествие по улице Светланской. Затем на центральной площади состоится дневная концертная программа. Вечерний концерт стартует в 19 часов. Творческие коллективы, сменяя друг друга, поздравят город с Днем рождения. В 21 час на сцену выйдет популярная исполнительница Ева Польна. Яркой точкой празднования Дня города станет красочный фейерверк. В 22 часа его можно будет увидеть в трех точках приморской столицы: на площади Борцов Революции, в посёлке Трудовое и на острове Русском (Подножье).

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