Владивосток останется без холодной воды сегодня, 21 июня 08:00, 21 июня Владивосток останется без холодной воды сегодня, 21 июня
Гороскоп на 21 июня 07:20, 21 июня Гороскоп на 21 июня
Туман и морось продержатся во Владивостоке до середины недели 19:21, 20 июня Туман и морось продержатся во Владивостоке до середины недели
Новостная лента
Июнь, 21 среда
08:18
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
08:18
Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней Эксклюзив
08:00
Владивосток останется без холодной воды сегодня, 21 июня
07:20
Гороскоп на 21 июня
06:04
Эксперты: Россияне рискуют купить разлагающийся дальневосточный лосось
04:01
В приморских лесах активизировались вредители
03:20
Творческие фестивали и концерты в честь 157-летия Владивостока пройдут в скверах, парке и на набережной города
02:02
«Луч» обкатывает новых игроков
01:19
В День молодежи на Спортивной набережной будет работать роллер площадка
00:33
В «День М» во Владивостоке состоится летний кубок КВН
Июнь, 20 вторник
23:07
Специалисты администрации Владивостока обсуждают с жителями благоустройство двориков
22:25
Школьникам Владивостока устроили праздник здоровья
21:33
Авария с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошла в Приморье
20:02
Во Владивостоке сотрудники ГАИ массово наказали пешеходов Эксклюзив
19:21
Туман и морось продержатся во Владивостоке до середины недели
18:01
В приморской ТОР накаляется общественно-политическая обстановка Эксклюзив
17:56
Свежие данные о дальневосточных ТОР: Приморье - в лидерах ДФО Фото
17:41
Новый скандал в Приморье: канализационные стоки целого города сливали прямо в реку
17:30
В Приморье активизировались змеи Видео
17:19
В деле Приморского океанариума выступил важный свидетель Эксклюзив
17:08
Незадачливый взяткодатель осужден в Приморье
16:56
Двухлетний ребенок пострадал в аварии во Владивостоке Эксклюзив
16:41
Программа выдачи «дальневосточных гектаров» проваливается?
16:34
В Китае бросили на произвол судьбы экипаж приморского судна
16:23
Скандал с ЕГЭ произошел на севере Приморья
16:11
Владивосток возглавил рейтинг самых «вкусных» городов России
16:00
Прокуратура: В Приморье обнаружен факт занижения зарплат ниже уровня МРОТ
15:47
Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - «День М»
15:36
Первый датчик контроля загрязнения воздуха установили в Находке Фото
15:14
В Приморье осужден экс-полицейский
15:03
Три автомобиля сгорели ночью во Владивостоке Фото
14:58
Международный фестиваль «Лето на Русском» состоится в Приморье
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4150 (89) от 21 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу предлагают технологии будущего
День «М» назначен на субботу
Сабантуй на радость всем
Спасскцементу 110 лет!
Владивосток считает Игоря Пушкарева человеком года
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Гороскоп на 21 июня

Собственная самооценка обещает быть на высоте
Фото: Newsrussia.today Фото: Newsrussia.today
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Сегодня звезды гороскопа будут склонять вас к тому, чтобы игнорировать мнение других, проявляя самостоятельность и инициативу. День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность. Желание покритиковать кого-либо также может возникать в течение дня неоднократно – в глаза будут бросаться недостатки окружающих. В то же время собственная самооценка обещает быть на высоте – этим можно воспользоваться при устройстве на работу, продвижении своих проектов и т.д.

Сегодня Овну может представиться весьма заманчивая возможность, связанная с финансами, – если он откажется от нее, то будет долго об этом жалеть. Возможно, новый проект потребует от Овна отказаться от старого плана действий или даже пойти на попятную в каком-то вопросе. Если Овен уверен в том, что его новые шаги будут намного эффективнее прежних, ему стоит рискнуть. Если же нет – нужно ли менять шило на мыло?

Сегодня Телец имеет все шансы сделать что-то очень полезное не только для себя, но и для других, – но лишь в том случае, если он сумеет донести до окружающих суть своих новаторских идей. Звезды гороскопа обещают Тельцу, что его интеллектуальный потенциал сегодня достигнет заоблачных высот, однако общение с окружающими будет его слабым местом. Только призвав на помощь терпение и дипломатию, Тельцу удастся обойтись без ссор и продвинуться вперед в осуществлении своих задумок.

Сегодня обстоятельства не дадут Близнецам возможности расслабиться и заняться тем, чем они считают нужным. Наоборот, они будут то и дело теребить их, требуя активных действий. Волей-неволей Близнецам придется принять эти правила игры, и в конце дня они даже могут войти во вкус. В процессе Близнецы способны с удивлением обнаружить, что их мозг сегодня работает на удивление ясно и четко, предлагая им изящные ходы, до которых они раньше бы не додумались.

Сегодня счастье Рака – в его собственных руках! Вернее, в его собственной голове. Звезды гороскопа утверждают, что силой мысли Рак вполне способен изменить мир вокруг. Не уверены в каком-то деле? Скажите, что оно вам по плечу. Чувствуете упадок сил? Убедите себя в том, что вы полны энергии и энтузиазма! Звезды гороскопа обещают: как вы скажете, так и будет. Главное для Рака сегодня – мыслить в правильном ключе, ведь не только позитивные мысли имеют способность сбываться!

Сегодня у Льва могут возникнуть трудности с самоорганизацией и дисциплиной: ему вдруг захочется нарушить свой однообразный жизненный ритм. Не противьтесь этому чувству! Звезды гороскопа обещают, что поддавшись желанию сделать что-то спонтанное, от души, Лев сегодня не прогадает. Этот порыв может принести в его жизнь новые впечатления и эмоции, а также дать начало новым проектам, которые имеют все шансы оказаться успешными.

Сегодня Деве будет трудно сосредоточиться на чем-нибудь одном, ведь вокруг столько интересного, что глаза разбегаются! В течение дня жизнь способна то и дело подбрасывать ей что-то любопытное, заставляющее переключать свое внимание. Новые впечатления, люди, идеи, планы, дела… Способности Девы к концентрации сегодня близки к абсолютному минимуму. Зато Дева будет открыта для любых новых веяний и идей. Если, конечно, влетев в одно ухо, они у нее тут же не вылетят из другого.

Сегодня Весы будут демонстрировать прекрасную бойцовскую форму! И окружающие смогут это по достоинству оценить, ведь воевать Весы собираются именно с ними. Впрочем, в глазах Весов все может выглядеть прямо наоборот: с их точки зрения именно окружающие будут провоцировать их, вынуждая защищаться. Но факт есть факт: Весы сегодня будут склонны добиваться своего, мало обращая внимания на чужое мнение и чужие интересы.

Сегодня мысли Скорпиона способны легко перескакивать с одного на другое – в его голове будет тесно от идей! Это вовсе не означает, что все его мысли окажутся ценными, однако ум Скорпиона будет открыт и свободен от шаблонов, а значит, вероятность произвести какую-нибудь очень удачную идею у него сегодня велика. Главное – суметь выделить действительно стоящие мысли из общей массы. А вот как раз с этим, как обещают звезды гороскопа, у Скорпиона могут быть проблемы.

Сегодня – день, когда Стрелец способен с головой увлечься любой, даже самой мелкой, проблемой. Навязчивая мелодия, гремящая в голове; рабочий вопрос, не дающий покоя; сильные эмоции по мельчайшему поводу – все это сегодня будет выбивать Стрельца из колеи, мешая ему сосредоточиться на чем-то действительно важном. Впрочем, у этого есть и свои плюсы: погружаясь в свой микромир, Стрелец способен понять суть вещей до атомов и молекул. Это поможет ему в делах, требующих дотошности и конкретики.

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу поискать свой путь если и не к сердцам окружающих, то хотя бы к их умам. Люди, чье мнение для Козерога небезразлично, сегодня сумеют в полной мере оценить его новые идеи и нестандартный подход. Со временем это позволит ему укрепить свое положение или повысить свой статус. Так что, Козероги, не теряйте времени: если вы хотите продемонстрировать свой интеллект в самом выгодном свете – смело идите вперед!

Сегодня в голове у Водолея может появиться немало идей относительно домашнего хозяйства, обустройства дачи или дома. Едва появившись, они потребуют от него решительных действий. Ну а поскольку в одиночку такие дела не делаются, Водолей захочет подключить к осуществлению своих планов домочадцев. Такой командирский настрой способен обеспечить сегодня Водолею немало претензий со стороны близких людей. Дела делами, но командовать-то зачем? Да и так ли Водолей уверен в своих грандиозных планах?

Сегодня в доме Рыб или на их рабочем столе может царить ужасный кавардак – Рыбы, даже если захотят, вряд ли сумеют избавиться от беспорядка. Звезды гороскопа говорят, что в их жизни грядут перемены, и хаос вокруг – лишь отражение этого процесса. Рыбы будут слишком захвачены новыми глобальными идеями и планами, чтобы тратить время на банальную уборку. Впрочем, сделать это им все-таки не повредит – если и не сегодня, то хотя бы через день.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Творческие фестивали и концерты в честь 157-летия Владивостока пройдут в скверах, парке и на набережной города
03:20, 21 июня 2017 Творческие фестивали и концерты в честь 157-летия Владивостока пройдут в скверах, парке и на набережной города

Программа мероприятий

В «День М» во Владивостоке состоится летний кубок КВН
00:33, 21 июня 2017 В «День М» во Владивостоке состоится летний кубок КВН

Список команд

Специалисты администрации Владивостока обсуждают с жителями благоустройство двориков
23:07, 20 июня 2017 Специалисты администрации Владивостока обсуждают с жителями благоустройство двориков

Дом по ул. 40 лет ВЛКСМ, 8 в этом году ждёт не только ремонт придомовой дороги и тротуара

Во Владивостоке сотрудники ГАИ массово наказали пешеходов
20:02, 20 июня 2017 Во Владивостоке сотрудники ГАИ массово наказали пешеходов

Произошло 61 ДТП

Туман и морось продержатся во Владивостоке до середины недели
19:21, 20 июня 2017 Туман и морось продержатся во Владивостоке до середины недели

В отдельных районах Приморья возможны грозы

Первый датчик контроля загрязнения воздуха установили в Находке
15:36, 20 июня 2017 Первый датчик контроля загрязнения воздуха установили в Находке

Всего в планах установить 11 таких устройств

Пять авиарейсов из Владивостока задерживаются
09:44, 20 июня 2017 Пять авиарейсов из Владивостока задерживаются

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения