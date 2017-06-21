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В приморских лесах активизировались вредители

Насекомые могут устроить в тайге голодную зиму
Фото: Россельхознадзор Приморского края Фото: Россельхознадзор Приморского края
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

С наступлением летнего периода времени в Приморском крае активизировались вредители леса. В результате повреждений как самих деревьев, так и их листвы, приморским лесам может быть нанесён серьёзный ущерб, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Как сообщили в Приморском филиале ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», при проведении карантинных фитосанитарных мероприятий на территории Приморского края, специалистами филиала с начала летнего периода времени в приморских лесах зафиксирована активность вредителей леса.

Так, с началом тёплого времени года расширился видовой состав проявляющих активность лесных вредителей. Это усач желтопятнистый, корнежил тёмный, скрипун восьмиточечный, слоник большой сосновый, короеды шестизубчатый и влежный, а также лубоеды, лесовики, полиграф пушистый, а также другие вредители леса.

Как отмечают специалисты приморского филиала, с началом периода активности вредителей леса, в том числе и некоторых карантинных, наибольший вред причиняется лесным древесно - кустарниковым породам и плодовым культурам. При сильном объедании листьев уменьшается количество их семян и плодов, что приводит, в свою очередь, к недостаточному питанию в зимний период времени некоторых видов диких животных.

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