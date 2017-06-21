Владивосток останется без холодной воды сегодня, 21 июня

Сегодня, 21 июня, несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Ремонтные работы.
Время отключения: с 02.00 (21.06.17) до 02.00 (22.06.17)
Адреса:
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- Бархатная.
- Басаргина.
- Батумская.
- Бежецкая.
- Беляева.
- Березовая.
- Борисенко.
- Босфора.
- Брянская.
- Буковая.
- Бурачка.
- Бухта Щитовая.
- Вилкова.
- Волкова.
- Воронежская.
- Вязовая.
- Гастелло.
- Героев Тихоокеанцев.
- Героев Хасана.
- Гризодубовой.
- Гульбиновича.
- Добровольского.
- Дубовая.
- Елочная.
- Запорожская.
- Зои Космодемьянской.
- Интернациональная.
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- Кипарисовая.
- Командорская.
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- Липовая.
- Лиственничная.
- Марины Расковой.
- Матросова.
- Минеров.
- Могилевская.
- Можайская.
- Можжевеловая.
- Монтажная.
- Мыс Абросимова.
- Надибаидзе.
- Нарвская.
- Нестерова.
- Никифорова.
- Новожилова.
- Одесская.
- Окатовая.
- Олега Кошевого.
- Ольховая.
- Очаковская.
- Патрокл.
- Пацаева.
- Пихтовая.
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- Промышленная 1-я.
- Промышленная 2-я. Ракитная.
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- Связи.
- Слуцкого.
- Спортивная, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11.
- Строительная 2-я.
- Строительная 3-я.
- Талалихина.
- Тамбовская.
- Тетюхинская.
- Тополевая.
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- Фастовская.
- Харьковская.
- Херсонская.
- Холмистая.
- Часовитина.
- Черемуховая.
- Чукотская.
- Чуркинский тупик.
- Щитовая.
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