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Владивосток останется без холодной воды сегодня, 21 июня

Причина отключения - ремонтные работы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 21 июня, несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Причина отключения: Ремонтные работы.

Время отключения: с 02.00 (21.06.17) до 02.00 (22.06.17)

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