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Эксперты: Россияне рискуют купить разлагающийся дальневосточный лосось

Спекулянты ждали повышения цены - а дождались новой путины
Фото: Россельхознадзор Приморского края Фото: Россельхознадзор Приморского края
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

С началом на Дальнем Востоке России лососёвой путины этого года на рынки и в магазины Дальнего Востока, Сибири и западных российских регионов может поступить нереализованная, потерявшая качество, прошлогодняя рыба, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В начале июня в Камчатском крае стартовала лососёвая путина. С 16 июня путина началась и на северо-западе Сахалина. Общий, рекомендованный наукой, вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, это горбуша, кета, нерка, кижуч и чавыча, составляет 319,8 тысячи тонн.

Свежая рыба вскоре пойдёт в реализацию на российский берег. Поставки свежемороженых лососёвых также будут осуществляться во внутренние регионы Российской Федерации, это Сибирь и западная часть страны. Однако вместе со свежей рыбой в реализацию, под видом улова этого года, может пойти нереализованная рыбная продукция прошлогоднего улова.

Как показывает практика, не все уловы прошлого года были реализованы их владельцами. Много прошлогодней рыбы осталось лежать на складах морозильного хранения, дожидаясь своей реализации по хорошей цене. И именно сейчас, когда на продовольственный рынок пойдут первые партии рыбной продукции нового улова, может произойти массовый вброс в свободную реализацию потерявшей качество рыбы прошлого года под видом свежей.

По словам директора Владивостокского филиала ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора Павла Гаврыша, чтобы избежать покупки прошлогодней рыбы необходимо знать несколько признаков, по которым можно отличить свежую рыбу от залежалой.

Первое. В старой рыбе вопросы качества всегда касаются её окисления, то есть налицо пожелтение внешних покровов, особенно мест разрезов рыбы и иных мест соприкосновения с воздухом. Окисление наступает из-за нарушения сроков хранения рыбы. После этого срока рыба начинает окисляться. Причём окисление, то есть разложившиеся жиры, – это весьма токсичные вещества, в большинстве случаев вызывающие отравление человеческого организма.

Второе. Жабры. Если у свежей, пригодной к употреблению рыбы, они красные, алого цвета, то у рыбы с просроченным сроком хранения или просто хранившейся долгое время они приобретают буро-коричневый оттенок.

У такой рыбы уже появляется характерный запах окисления – запах прогорклого масла, а чешуя теряет свой характерный блеск и плохо удерживается на рыбе. Правда, это не относится к сельди. У сельди чешуя нестабильна даже у свежей.

Третье. Для просроченной рыбы характерны впалые мутные глаза. При разморозке такой рыбы часто обнаруживается отделение мяса от костей. Это явное нарушение стандартов для пригожей к употреблению рыбы связано либо с технологическими нарушениями при обработке тушек, либо с условиями её хранениями, в том числе более высоким, чем нормативный - минус 18 градусов, режимом хранения рыбы.

Наличие несвойственных рыбе запахов также свидетельствует о её недоброкачественности. Такой запах появляется сразу же, как только на глазурированной тонкой пленке тает ледяная глазурь. При кулинарном приготовлении такой рыбы запах усиливается. Вкусовые качества такой рыбы ухудшаются вплоть до пищевого отравления.

Также, по информации ветеринарных специалистов, чтобы уберечься от покупки недоброкачественной продукции животного происхождения необходимо спрашивать у продавцов ветеринарные сопроводительные документы. Если внешний вид продукции вызывает подозрение, а у продавца отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы - ветеринарное свидетельство, ветеринарная справка (одно из двух), это является первым признаком того, что Вам могут продавать некачественную, просроченную продукцию.

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