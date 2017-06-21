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Спорт

В День молодежи на Спортивной набережной будет работать роллер площадка

С 12 часов начнутся соревнования по роллер спорту
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

В субботу, 24 июня, в День молодежи напротив спорткомплекса «Олимпиец» с 11.30 будет работать роллер площадка для всех желающих. Гостей праздника ждут лекции по правильному катанию и соревнования на роликовых коньках. Организатором мероприятия выступили школа роллер спорта «Family» и администрация Владивостока.

Участникам роллер площадки будет прочитана полезная лекция о правилах техники безопасности во время катания на роликовых коньках. Кроме того, организаторы расскажут, как оказывать первую медицинскую помощь в случае неудачного занятия роллер спортом.

В этот же день с 12 часов начнутся соревнования по роллер спорту в следующих дисциплинах: детская командная эстафета, взрослая командная эстафета, прыжки в высоту, гонка по прямой среди женщин и мужчин. Гостей праздника также ждет тематический аква-грим, конкурс рисунков мелом на асфальте для самых маленьких, выступления опытных роллер-спортсменов, музыка, веселье и море адреналина.

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