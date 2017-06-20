NASA рассказало о планах на Уран и Нептун

Новый скандал в Приморье: канализационные стоки целого города сливали прямо в реку 17:41, 20 июня Новый скандал в Приморье: канализационные стоки целого города сливали прямо в реку
В Приморье активизировались змеи 17:30, 20 июня В Приморье активизировались змеи (Видео)
В деле Приморского океанариума выступил важный свидетель 17:19, 20 июня В деле Приморского океанариума выступил важный свидетель (Эксклюзив)
Новостная лента
Июнь, 20 вторник
18:22
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
18:22
Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней Эксклюзив
18:01
В приморской ТОР накаляется общественно-политическая обстановка Эксклюзив
17:56
Свежие данные о дальневосточных ТОР: Приморье - в лидерах ДФО Фото
17:41
Новый скандал в Приморье: канализационные стоки целого города сливали прямо в реку
17:30
В Приморье активизировались змеи Видео
17:19
В деле Приморского океанариума выступил важный свидетель Эксклюзив
17:08
Незадачливый взяткодатель осужден в Приморье
16:56
Двухлетний ребенок пострадал в аварии во Владивостоке Эксклюзив
16:41
Программа выдачи «дальневосточных гектаров» проваливается?
16:34
В Китае бросили на произвол судьбы экипаж приморского судна
16:23
Скандал с ЕГЭ произошел на севере Приморья
16:11
Владивосток возглавил рейтинг самых «вкусных» городов России
16:00
Прокуратура: В Приморье обнаружен факт занижения зарплат ниже уровня МРОТ
15:47
Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - «День М»
15:36
Первый датчик контроля загрязнения воздуха установили в Находке Фото
15:14
В Приморье осужден экс-полицейский
15:03
Три автомобиля сгорели ночью во Владивостоке Фото
14:58
Международный фестиваль «Лето на Русском» состоится в Приморье
14:54
В Приморье аптекарей наказали за нарушение закона о здравоохранении
14:43
День города отметят в муниципальных библиотеках и школах искусств Владивостока
14:31
Во Владивостоке появится новый жилой дом на 166 квартир
14:21
Константин Межонов рассказал, как японцы помогут решить проблемы Владивостока Эксклюзив
14:15
2017 год побил антирекорды прошлого года по травматизму на железной дороге Видео
14:04
Житель Владивостока: Земельный вопрос - один из самых коррупционных в Приморье
13:49
Школы и сады Владивостока готовят к новому учебному году Фото
13:38
В Уссурийске сгорел автомобиль Фото
13:27
«Приморье-2» все крепче связывает РФ и Китай
13:15
Игорь Пушкарев поблагодарил за премию «Человек года» Видео
13:13
На втором полуфинале шоу «Broadway» станцевали рок Видео
13:02
Константин Межонов прокомментировал новое дело против Игоря Пушкарева Эксклюзив
12:51
Дальневосточные таможенники рассказали о тяжелых наркотиках, анаболиках и конопле
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4149 (88) от 20 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Будущие флотоводцы подбросили монеты. На удачу
Владивосток и Харбин стали городами-побратимами
Дворовые команды готовятся к сражению
Безопасность на дороге лепили, рисовали и крутили из бумаги
«Лотос» посвятят истории, а «Сихотэ-Алинь» – экономике
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

NASA рассказало о планах на Уран и Нептун

К ним будут направлены космические миссии
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

NASA рассматривает варианты миссии к последним необследованным вблизи планетам Солнечной системы, ледяным гигантам Урану и Нептуну, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Группа ученых из NASA и ряда американских университетов представила обоснование и общее описание миссий, которые должны отправиться к двум последним планетам Солнечной системы, еще не обследовавшимся с близкого расстояния, – Урану и Нептуну. В представленном на днях отчете авторы изложили концепции четырех вариантов аппаратов, которые могут быть запущены в течение ближайшего десятилетия, включая орбитальные и атмосферные зонды.

Главной их задачей должно стать изучение состава и структуры ледяных гигантов. Судя по тому, что Нептун излучает на порядок больше энергии, чем Уран, планеты чем-то существенно различаются, несмотря на схожесть состава и общего плана. Возможно, дело именно во внутренней структуре, и в этом ученым крайне интересно разобраться, сообщают New Scientist и The Verge.

Пока что единственным аппаратом, рассмотревшим эти планеты, остается Voyager 2, который совершил пролеты мимо них (в 25 тыс. км от Урана и 5 тыс. км от Нептуна), уходя в еще более далекий космос. Уже эти давние и недолгие наблюдения принесли массу интересных открытий – среди них можно вспомнить кольца и новые спутники Урана, а также свидетельства о наличии у него вечно кипящего подповерхностного океана воды, кольца Нептуна... Странностей Voyager обнаружил предостаточно, и ученые хотели бы продолжить эту работу.

Еще в 2015 г. группе специалистов было предложено проработать концепции миссий к ледяным гигантам Солнечной системы. Эксперты рассмотрели 20 различных вариантов и отобрали четыре наиболее интересных и перспективных: три зонда для изучения Урана и один – для Нептуна (Урану уделяется больше внимание просто потому что он намного ближе и реализовать полет к нему заметно проще и дешевле, чем к Нептуну. Впрочем, стоимость всех четырех оценивается примерно на одном уровне: около 2 млрд долларов.

Три варианта миссий к Урану подразумевают доставку к планете орбитального аппарата в легком или более совершенном, тяжелом, варианте со спускаемым атмосферным зондом или без. Общая продолжительность полета для всех четырех – от 10 до 15 лет, работы на месте – от простой серии пролетов до трех лет. За это время орбитальные модули могут изучить состав и структуру, гравитационное поле и магнитосферу, спутники и кольца, а спуск модуля в атмосферу позволит «промерить» ее в глубину.

Реализовать хотя бы два таких проекта сразу NASA не по карману, так что из четырех предложений, видимо, будет выбрано лишь одно. По расчетам авторов, ближайшие оптимальные окна для запуска приходятся на 2029–2034 гг., так что определяться с оптимальным вариантом и начинать работу стоит уже в ближайшие годы. Успеть стоит пораньше: вспомните про 10–15 лет полета – даже в лучшем варианте к цели такая миссия вряд ли прибудет ранее середины 2040-х.

comments powered by Disqus
Похожие новости
26 незаконных рекламных конструкций демонтировано во Владивостоке
04:15, 20 июня 2017 26 незаконных рекламных конструкций демонтировано во Владивостоке

С начала года во Владивостоке демонтировано 138 рекламных конструкций различных форматов

Монтаж 38-метровой сцены начался на центральной площади города
02:40, 20 июня 2017 Монтаж 38-метровой сцены начался на центральной площади города

157 лет Владивостоку

19 июня - Всемирный день мотоциклиста
21:02, 19 июня 2017 19 июня - Всемирный день мотоциклиста

История праздника

Константин Межонов обратился к ДВФУ с просьбой отремонтировать фасады зданий университета в центре города
20:25, 19 июня 2017 Константин Межонов обратился к ДВФУ с просьбой отремонтировать фасады зданий университета в центре города

Самый большой объем работ предстоит выполнить по улице Аксаковской, 3а

Служба адаптации и поддержки старообрядцев в ДФО начала свою работу
17:51, 19 июня 2017 Служба адаптации и поддержки старообрядцев в ДФО начала свою работу

Служба призвана обеспечить взаимодействие между старообрядцами и органами власти

Завтра в Приморье ожидаются дождь и грозы
17:27, 19 июня 2017 Завтра в Приморье ожидаются дождь и грозы

В краевом центре ночью и утром туман, морось, временами переходящая в дождь

Во Владивосток ограничат движение автомобилей
17:16, 19 июня 2017 Во Владивосток ограничат движение автомобилей

День памяти и скорби