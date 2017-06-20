NASA рассказало о планах на Уран и Нептун

К ним будут направлены космические миссии

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

NASA рассматривает варианты миссии к последним необследованным вблизи планетам Солнечной системы, ледяным гигантам Урану и Нептуну, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Группа ученых из NASA и ряда американских университетов представила обоснование и общее описание миссий, которые должны отправиться к двум последним планетам Солнечной системы, еще не обследовавшимся с близкого расстояния, – Урану и Нептуну. В представленном на днях отчете авторы изложили концепции четырех вариантов аппаратов, которые могут быть запущены в течение ближайшего десятилетия, включая орбитальные и атмосферные зонды.

Главной их задачей должно стать изучение состава и структуры ледяных гигантов. Судя по тому, что Нептун излучает на порядок больше энергии, чем Уран, планеты чем-то существенно различаются, несмотря на схожесть состава и общего плана. Возможно, дело именно во внутренней структуре, и в этом ученым крайне интересно разобраться, сообщают New Scientist и The Verge.

Пока что единственным аппаратом, рассмотревшим эти планеты, остается Voyager 2, который совершил пролеты мимо них (в 25 тыс. км от Урана и 5 тыс. км от Нептуна), уходя в еще более далекий космос. Уже эти давние и недолгие наблюдения принесли массу интересных открытий – среди них можно вспомнить кольца и новые спутники Урана, а также свидетельства о наличии у него вечно кипящего подповерхностного океана воды, кольца Нептуна... Странностей Voyager обнаружил предостаточно, и ученые хотели бы продолжить эту работу.

Еще в 2015 г. группе специалистов было предложено проработать концепции миссий к ледяным гигантам Солнечной системы. Эксперты рассмотрели 20 различных вариантов и отобрали четыре наиболее интересных и перспективных: три зонда для изучения Урана и один – для Нептуна (Урану уделяется больше внимание просто потому что он намного ближе и реализовать полет к нему заметно проще и дешевле, чем к Нептуну. Впрочем, стоимость всех четырех оценивается примерно на одном уровне: около 2 млрд долларов.

Три варианта миссий к Урану подразумевают доставку к планете орбитального аппарата в легком или более совершенном, тяжелом, варианте со спускаемым атмосферным зондом или без. Общая продолжительность полета для всех четырех – от 10 до 15 лет, работы на месте – от простой серии пролетов до трех лет. За это время орбитальные модули могут изучить состав и структуру, гравитационное поле и магнитосферу, спутники и кольца, а спуск модуля в атмосферу позволит «промерить» ее в глубину.

Реализовать хотя бы два таких проекта сразу NASA не по карману, так что из четырех предложений, видимо, будет выбрано лишь одно. По расчетам авторов, ближайшие оптимальные окна для запуска приходятся на 2029–2034 гг., так что определяться с оптимальным вариантом и начинать работу стоит уже в ближайшие годы. Успеть стоит пораньше: вспомните про 10–15 лет полета – даже в лучшем варианте к цели такая миссия вряд ли прибудет ранее середины 2040-х.