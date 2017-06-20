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Общество

Во Владивостоке сотрудники ГАИ массово наказали пешеходов

Произошло 61 ДТП
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в среду сотрудники ГАИ остановили 9 автомобилей, за рулем которых находились пьяные водители, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Составлены соответствующие протоколы.

Всего за сутки во Владивостоке граждане нарушили ПДД 423 раза: это 58 эпизодов не предоставления преимущества пешеходам водителями, 8 не пристегнутых по правилам детей, 18 протоколов по фактам тонировки не по ГОСТу. Сотрудники ДПС остановили 16 авто, за рулем которых находились злостные неплательщики штрафов. Автолюбители 73 раза нарушили правила парковки. На СВЗТ поставлено 74 транспортных средства.

По фактам нарушения ПДД составлены протоколы в отношении 129 пешеходов, 1 водителя автобуса и 7 таксистов.

На дорогах столицы Приморья произошло 61 ДТП, из которых 41 - с материальным ущербом. Составлено 6 европротоколов.

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