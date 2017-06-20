Туман и морось продержатся во Владивостоке до середины недели 19:21, 20 июня Туман и морось продержатся во Владивостоке до середины недели
Новый скандал в Приморье: канализационные стоки целого города сливали прямо в реку 17:41, 20 июня Новый скандал в Приморье: канализационные стоки целого города сливали прямо в реку
В Приморье активизировались змеи 17:30, 20 июня В Приморье активизировались змеи (Видео)
Новостная лента
Июнь, 20 вторник
23:13
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
23:13
Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней Эксклюзив
23:07
Специалисты администрации Владивостока обсуждают с жителями благоустройство двориков
22:25
Школьникам Владивостока устроили праздник здоровья
21:33
Авария с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошла в Приморье
20:02
Во Владивостоке сотрудники ГАИ массово наказали пешеходов Эксклюзив
19:21
Туман и морось продержатся во Владивостоке до середины недели
18:01
В приморской ТОР накаляется общественно-политическая обстановка Эксклюзив
17:56
Свежие данные о дальневосточных ТОР: Приморье - в лидерах ДФО Фото
17:41
Новый скандал в Приморье: канализационные стоки целого города сливали прямо в реку
17:30
В Приморье активизировались змеи Видео
17:19
В деле Приморского океанариума выступил важный свидетель Эксклюзив
17:08
Незадачливый взяткодатель осужден в Приморье
16:56
Двухлетний ребенок пострадал в аварии во Владивостоке Эксклюзив
16:41
Программа выдачи «дальневосточных гектаров» проваливается?
16:34
В Китае бросили на произвол судьбы экипаж приморского судна
16:23
Скандал с ЕГЭ произошел на севере Приморья
16:11
Владивосток возглавил рейтинг самых «вкусных» городов России
16:00
Прокуратура: В Приморье обнаружен факт занижения зарплат ниже уровня МРОТ
15:47
Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - «День М»
15:36
Первый датчик контроля загрязнения воздуха установили в Находке Фото
15:14
В Приморье осужден экс-полицейский
15:03
Три автомобиля сгорели ночью во Владивостоке Фото
14:58
Международный фестиваль «Лето на Русском» состоится в Приморье
14:54
В Приморье аптекарей наказали за нарушение закона о здравоохранении
14:43
День города отметят в муниципальных библиотеках и школах искусств Владивостока
14:31
Во Владивостоке появится новый жилой дом на 166 квартир
14:21
Константин Межонов рассказал, как японцы помогут решить проблемы Владивостока Эксклюзив
14:15
2017 год побил антирекорды прошлого года по травматизму на железной дороге Видео
14:04
Житель Владивостока: Земельный вопрос - один из самых коррупционных в Приморье
13:49
Школы и сады Владивостока готовят к новому учебному году Фото
13:38
В Уссурийске сгорел автомобиль Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4149 (88) от 20 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Будущие флотоводцы подбросили монеты. На удачу
Владивосток и Харбин стали городами-побратимами
Дворовые команды готовятся к сражению
Безопасность на дороге лепили, рисовали и крутили из бумаги
«Лотос» посвятят истории, а «Сихотэ-Алинь» – экономике
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Специалисты администрации Владивостока обсуждают с жителями благоустройство двориков

Дом по ул. 40 лет ВЛКСМ, 8 в этом году ждёт не только ремонт придомовой дороги и тротуара
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается реализация городской программы "Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа" на 2017 год, значительную часть которой составляет благоустройство придомовых территорий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этом году в рамках реализации приоритетного федерального проекта будет отремонтировано 14 двориков.

Специалисты управления содержания жилищного фонда и управления дорог и благоустройства администрации Владивостока проводят встречи с жителями многоквартирных домов, вошедших в программу, обсуждают виды и сроки проведения работ. Как отмечают специалисты, во всех двориках установят новые бордюры, отремонтируют тротуары и дороги. Ремонтные работы в городских дворах начнутся после проведения аукциона в электронной форме и определения подрядной организации.

Встречи с жителями и обсуждения благоустройства придомовых территорий прошли по ул. В.Терешковой, 7, Кипарисовой, 18, 40 лет ВЛКСМ, 8 и 50 лет ВЛКСМ, 17. Во всех этих дворах будет проведён ремонт придомовых дорог и пешеходных зон. Стоит отметить, что специалисты при планировании видов работ учитывают пожелания жильцов. Например, в доме по ул. В.Терешковой, 7 живут несколько человек с ограниченными физическими возможностями здоровья, поэтому здесь ремонт будет проведён с учётом их интересов и потребностей. Кроме того, в ходе проведения ремонтных работ будут восстановлены ливнеприемные коллекторы.

«Два дома, обслуживаемые нашей управляющей компанией, вошли в программу по благоустройству двориков. Совместно с администрацией города мы осмотрели дворовые территории, определили детали, на которые стоит обратить внимание в ходе проведения ремонтных работ, - отметил Станислав Михайлов, представитель УК «Влад-Дом», - Мы очень рады, что наши дома попали в программу, и скоро здесь появятся асфальтированные тротуары и проезды».

Дом по ул. 40 лет ВЛКСМ, 8 в этом году ждёт не только ремонт придомовой дороги и тротуара, но и ремонт кровли, который проведёт Фонд капитального ремонта Приморского края. В ходе обсуждения специалисты администрации отметили: когда ведется ремонт кровли, сброшенный старый рубероид и кровельные материалы могут повредить новый асфальт, поэтому управляющей компании и совету дома рекомендовали поторопить подрядную организацию и провести все запланированные работы по ремонту кровли до укладки новой дороги.

С нетерпением ждут ремонта и во дворе дома № 17 по улице 50 лет ВЛКСМ. После завершения строительных работ жильцы планируют высадить новые деревья и кустарники. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке сотрудники ГАИ массово наказали пешеходов
20:02, 20 июня 2017 Во Владивостоке сотрудники ГАИ массово наказали пешеходов

Произошло 61 ДТП

Туман и морось продержатся во Владивостоке до середины недели
19:21, 20 июня 2017 Туман и морось продержатся во Владивостоке до середины недели

В отдельных районах Приморья возможны грозы

Первый датчик контроля загрязнения воздуха установили в Находке
15:36, 20 июня 2017 Первый датчик контроля загрязнения воздуха установили в Находке

Всего в планах установить 11 таких устройств

Пять авиарейсов из Владивостока задерживаются
09:44, 20 июня 2017 Пять авиарейсов из Владивостока задерживаются

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения

Гороскоп на 20 июня
09:03, 20 июня 2017 Гороскоп на 20 июня

Игнорируйте других - проявляйте самостоятельность!

Туман и морось во Владивостоке во вторник, 20 июня
08:27, 20 июня 2017 Туман и морось во Владивостоке во вторник, 20 июня

Во Владивостоке местами туман

Штрафы для водителей предлагается снова ужесточить
08:21, 20 июня 2017 Штрафы для водителей предлагается снова ужесточить

Для водителей, которые не пропускают пешеходов и велосипедистов