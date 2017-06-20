Специалисты администрации Владивостока обсуждают с жителями благоустройство двориков

Дом по ул. 40 лет ВЛКСМ, 8 в этом году ждёт не только ремонт придомовой дороги и тротуара

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается реализация городской программы "Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа" на 2017 год, значительную часть которой составляет благоустройство придомовых территорий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этом году в рамках реализации приоритетного федерального проекта будет отремонтировано 14 двориков.

Специалисты управления содержания жилищного фонда и управления дорог и благоустройства администрации Владивостока проводят встречи с жителями многоквартирных домов, вошедших в программу, обсуждают виды и сроки проведения работ. Как отмечают специалисты, во всех двориках установят новые бордюры, отремонтируют тротуары и дороги. Ремонтные работы в городских дворах начнутся после проведения аукциона в электронной форме и определения подрядной организации.

Встречи с жителями и обсуждения благоустройства придомовых территорий прошли по ул. В.Терешковой, 7, Кипарисовой, 18, 40 лет ВЛКСМ, 8 и 50 лет ВЛКСМ, 17. Во всех этих дворах будет проведён ремонт придомовых дорог и пешеходных зон. Стоит отметить, что специалисты при планировании видов работ учитывают пожелания жильцов. Например, в доме по ул. В.Терешковой, 7 живут несколько человек с ограниченными физическими возможностями здоровья, поэтому здесь ремонт будет проведён с учётом их интересов и потребностей. Кроме того, в ходе проведения ремонтных работ будут восстановлены ливнеприемные коллекторы.

«Два дома, обслуживаемые нашей управляющей компанией, вошли в программу по благоустройству двориков. Совместно с администрацией города мы осмотрели дворовые территории, определили детали, на которые стоит обратить внимание в ходе проведения ремонтных работ, - отметил Станислав Михайлов, представитель УК «Влад-Дом», - Мы очень рады, что наши дома попали в программу, и скоро здесь появятся асфальтированные тротуары и проезды».

Дом по ул. 40 лет ВЛКСМ, 8 в этом году ждёт не только ремонт придомовой дороги и тротуара, но и ремонт кровли, который проведёт Фонд капитального ремонта Приморского края. В ходе обсуждения специалисты администрации отметили: когда ведется ремонт кровли, сброшенный старый рубероид и кровельные материалы могут повредить новый асфальт, поэтому управляющей компании и совету дома рекомендовали поторопить подрядную организацию и провести все запланированные работы по ремонту кровли до укладки новой дороги.

С нетерпением ждут ремонта и во дворе дома № 17 по улице 50 лет ВЛКСМ. После завершения строительных работ жильцы планируют высадить новые деревья и кустарники.