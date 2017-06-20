Туман и морось продержатся во Владивостоке до середины недели 19:21, 20 июня Туман и морось продержатся во Владивостоке до середины недели
Новый скандал в Приморье: канализационные стоки целого города сливали прямо в реку 17:41, 20 июня Новый скандал в Приморье: канализационные стоки целого города сливали прямо в реку
В Приморье активизировались змеи 17:30, 20 июня В Приморье активизировались змеи (Видео)
Новостная лента
Июнь, 21 среда
00:44
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
00:44
Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней Эксклюзив
00:33
В «День М» во Владивостоке состоится летний кубок КВН
Июнь, 20 вторник
23:07
Специалисты администрации Владивостока обсуждают с жителями благоустройство двориков
22:25
Школьникам Владивостока устроили праздник здоровья
21:33
Авария с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошла в Приморье
20:02
Во Владивостоке сотрудники ГАИ массово наказали пешеходов Эксклюзив
19:21
Туман и морось продержатся во Владивостоке до середины недели
18:01
В приморской ТОР накаляется общественно-политическая обстановка Эксклюзив
17:56
Свежие данные о дальневосточных ТОР: Приморье - в лидерах ДФО Фото
17:41
Новый скандал в Приморье: канализационные стоки целого города сливали прямо в реку
17:30
В Приморье активизировались змеи Видео
17:19
В деле Приморского океанариума выступил важный свидетель Эксклюзив
17:08
Незадачливый взяткодатель осужден в Приморье
16:56
Двухлетний ребенок пострадал в аварии во Владивостоке Эксклюзив
16:41
Программа выдачи «дальневосточных гектаров» проваливается?
16:34
В Китае бросили на произвол судьбы экипаж приморского судна
16:23
Скандал с ЕГЭ произошел на севере Приморья
16:11
Владивосток возглавил рейтинг самых «вкусных» городов России
16:00
Прокуратура: В Приморье обнаружен факт занижения зарплат ниже уровня МРОТ
15:47
Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - «День М»
15:36
Первый датчик контроля загрязнения воздуха установили в Находке Фото
15:14
В Приморье осужден экс-полицейский
15:03
Три автомобиля сгорели ночью во Владивостоке Фото
14:58
Международный фестиваль «Лето на Русском» состоится в Приморье
14:54
В Приморье аптекарей наказали за нарушение закона о здравоохранении
14:43
День города отметят в муниципальных библиотеках и школах искусств Владивостока
14:31
Во Владивостоке появится новый жилой дом на 166 квартир
14:21
Константин Межонов рассказал, как японцы помогут решить проблемы Владивостока Эксклюзив
14:15
2017 год побил антирекорды прошлого года по травматизму на железной дороге Видео
14:04
Житель Владивостока: Земельный вопрос - один из самых коррупционных в Приморье
13:49
Школы и сады Владивостока готовят к новому учебному году Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4150 (89) от 21 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу предлагают технологии будущего
День «М» назначен на субботу
Сабантуй на радость всем
Спасскцементу 110 лет!
Владивосток считает Игоря Пушкарева человеком года
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

В «День М» во Владивостоке состоится летний кубок КВН

Список команд
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

В субботу, 24 июня, в 16 часов на главной сцене возле фонтана на Спортивной набережной состоится традиционный летний кубок КВН города Владивостока, проводящийся в рамках празднования «Дня М», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Главный призом кубка станет ноутбук.

Как сообщили организаторы – управление по делам молодежи и приморский Клуб веселых и находчивых – в кубке примут участие не только взрослые, но и школьные команды КВН. Жюри, помимо победителя, предстоит выбрать лучших КВН-щиков в номинациях «Актерское мастерство» и «Лучшая шутка».

За летний кубок КВН будут сражаться следующие команды:

«Какао – какао» (Дальневосточный федеральный университет)

«Анархия» (г. Артем)

«Ничего хорошего» (школа № 66 г. Владивостока)

«КосмоКоты» (школа № 66 г. Владивостока)

«V.I.P» (г. Владивосток)

«Сборная Кореи» (г. Владивосток)

«Чак – чак Норрис» (ДВФУ)

«Рыцари баяна» (г. Владивосток)

«Ламбада» (ДВФУ)

«Твой столь» (г. Владивосток)

«Макароны по – флотски» (ТОВВМУ им. С.О. Макарова)

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города на летний кубок КВН и другие увлекательные мероприятия «Дня М». 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Специалисты администрации Владивостока обсуждают с жителями благоустройство двориков
23:07, 20 июня 2017 Специалисты администрации Владивостока обсуждают с жителями благоустройство двориков

Дом по ул. 40 лет ВЛКСМ, 8 в этом году ждёт не только ремонт придомовой дороги и тротуара

Во Владивостоке сотрудники ГАИ массово наказали пешеходов
20:02, 20 июня 2017 Во Владивостоке сотрудники ГАИ массово наказали пешеходов

Произошло 61 ДТП

Туман и морось продержатся во Владивостоке до середины недели
19:21, 20 июня 2017 Туман и морось продержатся во Владивостоке до середины недели

В отдельных районах Приморья возможны грозы

Первый датчик контроля загрязнения воздуха установили в Находке
15:36, 20 июня 2017 Первый датчик контроля загрязнения воздуха установили в Находке

Всего в планах установить 11 таких устройств

Пять авиарейсов из Владивостока задерживаются
09:44, 20 июня 2017 Пять авиарейсов из Владивостока задерживаются

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения

Гороскоп на 20 июня
09:03, 20 июня 2017 Гороскоп на 20 июня

Игнорируйте других - проявляйте самостоятельность!

Туман и морось во Владивостоке во вторник, 20 июня
08:27, 20 июня 2017 Туман и морось во Владивостоке во вторник, 20 июня

Во Владивостоке местами туман