В «День М» во Владивостоке состоится летний кубок КВН

Список команд

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

В субботу, 24 июня, в 16 часов на главной сцене возле фонтана на Спортивной набережной состоится традиционный летний кубок КВН города Владивостока, проводящийся в рамках празднования «Дня М», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Главный призом кубка станет ноутбук.

Как сообщили организаторы – управление по делам молодежи и приморский Клуб веселых и находчивых – в кубке примут участие не только взрослые, но и школьные команды КВН. Жюри, помимо победителя, предстоит выбрать лучших КВН-щиков в номинациях «Актерское мастерство» и «Лучшая шутка».

За летний кубок КВН будут сражаться следующие команды:

«Какао – какао» (Дальневосточный федеральный университет)

«Анархия» (г. Артем)

«Ничего хорошего» (школа № 66 г. Владивостока)

«КосмоКоты» (школа № 66 г. Владивостока)

«V.I.P» (г. Владивосток)

«Сборная Кореи» (г. Владивосток)

«Чак – чак Норрис» (ДВФУ)

«Рыцари баяна» (г. Владивосток)

«Ламбада» (ДВФУ)

«Твой столь» (г. Владивосток)

«Макароны по – флотски» (ТОВВМУ им. С.О. Макарова)

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города на летний кубок КВН и другие увлекательные мероприятия «Дня М».