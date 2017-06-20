В «День М» во Владивостоке состоится летний кубок КВН

В субботу, 24 июня, в 16 часов на главной сцене возле фонтана на Спортивной набережной состоится традиционный летний кубок КВН города Владивостока, проводящийся в рамках празднования «Дня М», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Главный призом кубка станет ноутбук.
Как сообщили организаторы – управление по делам молодежи и приморский Клуб веселых и находчивых – в кубке примут участие не только взрослые, но и школьные команды КВН. Жюри, помимо победителя, предстоит выбрать лучших КВН-щиков в номинациях «Актерское мастерство» и «Лучшая шутка».
За летний кубок КВН будут сражаться следующие команды:
«Какао – какао» (Дальневосточный федеральный университет)
«Анархия» (г. Артем)
«Ничего хорошего» (школа № 66 г. Владивостока)
«КосмоКоты» (школа № 66 г. Владивостока)
«V.I.P» (г. Владивосток)
«Сборная Кореи» (г. Владивосток)
«Чак – чак Норрис» (ДВФУ)
«Рыцари баяна» (г. Владивосток)
«Ламбада» (ДВФУ)
«Твой столь» (г. Владивосток)
«Макароны по – флотски» (ТОВВМУ им. С.О. Макарова)
Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города на летний кубок КВН и другие увлекательные мероприятия «Дня М».