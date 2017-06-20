Туман и морось продержатся во Владивостоке до середины недели

В отдельных районах Приморья возможны грозы

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

В среду и четверг погоду в Приморье продолжит обуславливать поле пониженного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. Сохранится неустойчивая погода. Местами пройдут дожди кратковременного характера, возможны грозы. Ветер слабый, при грозе порывистый. Температурный фон понизится на 2-4°C.

Во Владивостоке сегодня облачно, туман, временами морось. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +14...+16°C.

В ближайшие два дня в краевом центре сохранится облачная погода, с туманом и моросью, которая временами может переходить в небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура ночью +11…+14°C, днем от +13 до +17°C.

В четверг, 22 июня, ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер южный. Воздух прогреется до +16…+19°C.