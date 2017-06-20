Авария с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошла в Приморье

Родители мальчика привлечены к административной ответственности

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Серьезное ДТП произошло в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Инцидент случился в селе Золотая Долина, в районе дома по улице Центральная, 96А. Женщина, управлявшая автомобилем марки Toyota Granvia, совершила наезд на 8-летнего мальчика-велосипедиста. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи.

По словам автомобилистки, ребенок внезапно выехал на проезжую часть с прилегающей грунтовой дороги. В результате автомобильной аварии пострадавший получил множественные ушибы и ссадины.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что родители несовершеннолетнего велосипедиста, нарушившего Правила дорожного движения, будут привлечены к административной ответственности. В соответствии с действующим законодательством движение велосипедистов в возрасте до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. В обязательном порядке автоинспекторы проинформируют о данном факте инспекцию по делам несовершеннолетних. Родителей малолетнего нарушителя привлекут к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.