Двухлетний ребенок пострадал в аварии во Владивостоке

Еще один человек получил травму позвоночника

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Двухлетний ребенок-пассажир пострадал в аварии во Владивостоке: девочка в специальном удерживающем устройстве получила легкое сотрясение мозга и была направлена на амбулаторное лечение, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Авария произошла около 12:40. Водитель автомобиля Toyota Vitz (женщина 1984 года рождения) направлялся со стороны улицы Русской в сторону улицы Руднева. По предварительным данным, она не выдержала безопасную дистанцию с впереди идущим автомобилем Nissan Liberty.

В результате пострадал ребенок в автомобиле Toyota Vitz, а также 46-летний водитель Nissan: он направлен на амбулаторное лечение с ушибом поясничного отдела позвоночника.

Детали ДТП выясняются

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