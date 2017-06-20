«Луч» обкатывает новых игроков

Команда Владивостока просматривает пополнение в своем составе

Владивосток, среда, 21 июня , РИА Vladnews.

Две подряд товарищеские встречи провел в ходе летних сборов в Белоруссии «Луч-Энергия» с командой «Волгарь» из Астрахани. Команда Владивостока просматривает пополнение в своем составе, сообщили РИА VladNews в пресс-службе клуба.

Первый поединок победителя не выявил. Хотя желто-синие смотрелись на поле предпочтительней. Во втором матче играли уже другие составы.

В нем победу праздновали дальневосточники. Полузащитник Андрей Мязин, вернувшийся в состав «Луча-Энергии», забил гол «Волгарю» за минуту до окончания первого тайма.

Второй тайм начался с массированных атак волжан. Одна из них закончилась пенальти. Голкипер «тигров» Александр Котляров его отразил.

Обе команды на белорусских сборах живут в отеле «Виктория Олимп» и на базе ФК «Минск» готовятся к предстоящему сезону.