В Китае бросили на произвол судьбы экипаж приморского судна

Моряки обратились за помощью

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Экипаж приморского судна «Анатолий Торчинов» обратился к российским дипломатическим органам в Китае с просьбой оказать помощь в получении долгов по зарабной плате и возвращении на родину, сообщил РИА VladNews официальный представитель Международного профсоюза моряков на Дальнем Востоке Петр Осичанский.

16 моряков долгое время находятся на борту судна китайском порту Шидао. На теплоходе подошли к концу запасы топлива, продовольствия и пресной воды. Сами моряки несколько месяцев не получаю зарплату, сумма долга уже превысила 4 миллиона рублей. Самостоятельно покинуть «Анатолий Торчинов» они также не могут из-за отсутствия собственных средств. Поэтому люди просят российских дипломатов и Международный профсоюз моряков помочь им вернуться на родину.