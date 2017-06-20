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Владивосток возглавил рейтинг самых «вкусных» городов России

Свежие морепродукты и паназиатская кухня не оставляют россиян равнодушными
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Владивосток - первый в списке топ-10 городов с лучшей едой в России, сообщает РИА VladNews. Рейтинг составлен на основе отзывов российских пользователей Booking.com.

Стоит отметить, что ни Москва, ни Санкт-Петербург не вошли в десятку лучших городов для любителей вкусной еды. Судя  по всему, Владивосток отличился своим обилием свежих морепродуктов, а также паназиатской кухней.

Второе место в рейтинг занял Суздаль, третье - Кострома. Далее, соответственно, Псков, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Адлер. Завершает десятку «вкусных» городов России Геленджик. 

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