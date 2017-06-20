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Первый датчик контроля загрязнения воздуха установили в Находке

Всего в планах установить 11 таких устройств
Фото: ВТВ Находка Фото: ВТВ Находка
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Специальный прибор для измерения концентрации угольной пыли установили в районе Находкинского морского торгового порта (НМТП), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Это первый из 11 планируемых датчиков. Контролировать уровень загрязнения онлайн уже можно.

Первый прибор было решено установить на границе санитарно-защитной зоны Находкинского морского торгового порта, где идёт наиболее интенсивная перевалка угля. Показания с датчика транслируются онлайн на сайте администрации города Находки. 

Специальный прибор был куплен в Кемеровской области, на заводе по производству высокоточной измерительной аппаратуры для угольной промышленности Кузбасса. 

Ранее РИА VladNews сообщало о том, что житель города Находки заснял на камеру мобильного телефона ЖБФ- находкинская жестянобаночная фабрика, мыс Астафьева. Очевидец решил показать приморцам, что происходит с экологией в городе. Причал, возле которого швартуются на погрузку корабли, покрыт толстым слоем "угольной пыли" - такое определение черным "буграм" дал сам автор видео. Также парень отмечает, что совсем никому нет до этого дела. Работа продолжается в штатном режиме, а о том, чтобы предпринять какие-то попытки и исправить ситуация - речи не идет вовсе. Промышленные отходы вредят всей экосистеме Южного Приморья и влияют на здоровье его жителей. Борьба с угольной пылью началась три года назад и не закончилась до сих пор. В 2014 году открытый способ перевалки угля запретили, но указ касается только новых предприятий. Старые методы работы порта продолжают негативно отражаться на жизни горожан. От угольной пыли задыхается весь город Находка, но особенно страдают микрорайоны: «Астафьева», «Южный», «Площадь Совершеннолетия». Портятся окна, невооруженным глазом пыль можно видеть на одежде, на подоконниках, обесценивается недвижимость. Но самое страшное – она, будучи мощным канцерогеном, оседает в наших легких и выводит город в лидеры по онкологическим и другим заболеваниям.

Жители Находки создали петицию на сайте change.org, в которой призывают остановить уничтожение жителей и экосистемы всего Южного Приморья. Жители страдающего от угольной пыли города тщетно пытаются обратить на проблему внимание местных властей. Под хештегом #мненечемдышать популярных соцсетях можно найти огромное количество фотографий жителей находки, в руках которых таблички с текстом: "SOS! Находка задыхается от УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ!"

В Находке, на площади Красных Партизан, состоялся санкционированный пикет горожан против перевалки угля открытым способом, участие в котором приняли более трех тысяч человек, Антрацитовый снег, грязные подоконники, угольная пленка на акватории, пыль в атмосфере и бездействие региональной власти (ситуация не решается с 2014 года) – все это привело к крупному народному возмущению.

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