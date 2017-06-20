Три автомобиля сгорели ночью во Владивостоке

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Серьезный пожар случился во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Крыгина, 42. Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны Владивостока в 3 часа 52 минуты. Спустя восемь минут огнеборцы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. Горели три автомобиля.

В 4 часа 3 минут пожар был локализован, в 4 часа 50 минут полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 15 кв.м. Тушили огонь девять человек личного состава и две единицы техники.

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.

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