Три автомобиля сгорели ночью во Владивостоке 15:03, 20 июня Три автомобиля сгорели ночью во Владивостоке (Фото)
Житель Владивостока: Земельный вопрос - один из самых коррупционных в Приморье 14:04, 20 июня Житель Владивостока: Земельный вопрос - один из самых коррупционных в Приморье
В Уссурийске сгорел автомобиль 13:38, 20 июня В Уссурийске сгорел автомобиль (Фото)
Новостная лента
Июнь, 20 вторник
15:20
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
15:20
Константин Межонов рассказал, как японцы помогут решить проблемы Владивостока Эксклюзив
15:20
Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней Эксклюзив
15:14
В Приморье осужден экс-полицейский
15:03
Три автомобиля сгорели ночью во Владивостоке Фото
14:58
Международный фестиваль «Лето на Русском» состоится в Приморье
14:54
В Приморье аптекарей наказали за нарушение закона о здравоохранении
14:43
День города отметят в муниципальных библиотеках и школах искусств Владивостока
14:31
Во Владивостоке появится новый жилой дом на 166 квартир
14:15
2017 год побил антирекорды прошлого года по травматизму на железной дороге Видео
14:04
Житель Владивостока: Земельный вопрос - один из самых коррупционных в Приморье
13:49
Школы и сады Владивостока готовят к новому учебному году Фото
13:38
В Уссурийске сгорел автомобиль Фото
13:27
«Приморье-2» все крепче связывает РФ и Китай
13:15
Игорь Пушкарев поблагодарил за премию «Человек года» Видео
13:13
На втором полуфинале шоу «Broadway» станцевали рок Видео
13:02
Константин Межонов прокомментировал новое дело против Игоря Пушкарева Эксклюзив
12:51
Дальневосточные таможенники рассказали о тяжелых наркотиках, анаболиках и конопле
12:40
В селе Чернышевка потушили баню
12:32
Стало известно, каков Свободный порт Владивосток сегодня Фото
12:21
В Приморье расследуют смерть выпавшего с балкона мужчины
12:13
Мужчина спас тонущих мальчика и женщину в Приморье
12:01
В Приморье ищут пропавшего мужчину Фото
11:52
Приморские экспортные товары удовлетворили китайский бизнес
11:41
Поиски утонувшего рыбака завершены
11:32
Пьяный приморец расчленил свою гостью, а потом раскаялся
11:22
За сутки в Приморье потушили восемь пожаров
11:11
Ночные «покатушки» в Приморье закончились «перевёртышем» Фото
11:00
Владивостокская автоледи на пропустила автомобиль скорой помощи на Золотом мосту Видео
10:47
​Во Владивостоке сегодня назначили выборы депутатов Думы Эксклюзив
10:44
Жители и гости Владивостока смогут слушать песни Виктора Цоя
10:38
В районе Патрокла во Владивостоке автомобилист протаранил ограждение Фото
10:27
В Приморье автоугон раскрыли по горячим следам
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4149 (88) от 20 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Будущие флотоводцы подбросили монеты. На удачу
Владивосток и Харбин стали городами-побратимами
Дворовые команды готовятся к сражению
Безопасность на дороге лепили, рисовали и крутили из бумаги
«Лотос» посвятят истории, а «Сихотэ-Алинь» – экономике
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Три автомобиля сгорели ночью во Владивостоке

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: Instagram Фото: Instagram
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Серьезный пожар случился во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Крыгина, 42. Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны Владивостока в 3 часа 52 минуты. Спустя восемь минут огнеборцы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. Горели три автомобиля.

В 4 часа 3 минут пожар был локализован, в 4 часа 50 минут полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 15 кв.м. Тушили огонь девять человек личного состава и две единицы техники.

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье аптекарей наказали за нарушение закона о здравоохранении
14:54, 20 июня 2017 В Приморье аптекарей наказали за нарушение закона о здравоохранении

Лекарства в аптеках хранились в неправильных условиях

В Уссурийске сгорел автомобиль
13:38, 20 июня 2017 В Уссурийске сгорел автомобиль

Причиной пожара стала женская измена

Дальневосточные таможенники рассказали о тяжелых наркотиках, анаболиках и конопле
12:51, 20 июня 2017 Дальневосточные таможенники рассказали о тяжелых наркотиках, анаболиках и конопле

Запрещенные вещества находят килограммами

В селе Чернышевка потушили баню
12:40, 20 июня 2017 В селе Чернышевка потушили баню

Обстоятельства случившегося выясняются

В Приморье расследуют смерть выпавшего с балкона мужчины
12:21, 20 июня 2017 В Приморье расследуют смерть выпавшего с балкона мужчины

Он несколько секунд провисел на руках, но потом сорвался

Мужчина спас тонущих мальчика и женщину в Приморье
12:13, 20 июня 2017 Мужчина спас тонущих мальчика и женщину в Приморье

Сейчас их жизни ничего не угрожает

В Приморье ищут пропавшего мужчину
12:01, 20 июня 2017 В Приморье ищут пропавшего мужчину

Родственники мужчины просят помощи у приморцев