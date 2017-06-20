Константин Межонов рассказал, как японцы помогут решить проблемы Владивостока

Составление мастер-плана позволит не изобретать велосипед, а воспользоваться успешным опытом других стран

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

О проблемах Владивостока и о том, как они будут решаться, рассказал сегодня в программе "Разговор с Андреем Калачинским" в эфире радио "Лемма" и.о. главы администрации Владивостока Константин Межонов, сообщает РИА VladNews. Напомним, администрация приморской столицы ведет переговоры с Японией о составлении мастер-плана Владивостока, который позволит городу развиваться активно и гармонично.

- Во-первых, необходимо изучить наши проблемы: это и транспортные, и пешеходные проблемы, - сказал Межонов. - Есть проблемы окружающей среды. Конечно, есть проблемы устаревшей инфраструктуры (той же подземной инфраструктуры). Но есть у нас и преимущества, как то концентрация учебных заведений. Плюс наличие у нас Академии наук. Это также наши природные богатства, наша многонациональность, географическое положение. И, конечно, остров Русский, концепция развития которого в качестве территории опережающего развития была подписана недавно. Нужна нам, соответственно, и транспортная инфраструктура. Мастер-план должен учитывать все эти моменты, чтобы дать четкие ответы на вопросы на то, где должно быть жилищное строительство, какова должна быть транспортная инфраструктура, как должен быть разгружен центр города.

Свой велосипед можно изобретать, конечно, - но ведь можно взять японский, немецкий, французский велосипед. То есть, уже есть целая масса мастер-планов с наработанными моментами. Есть институты, которые занимались составлением мастер-планов разных городов мира, учитывая их специфику. Им, думаю, совсем не лишним будет учитывать этот опыт.

Также хочу сказать: мастер-план - это глобалистика. Но, несмотря на эту глобалистику, есть некоторые моменты, которые мы можем решать уже сейчас. И нужно решать их прямо сейчас. Допустим, те же транспортные вопросы, разгрузка центра города, вопросы с мусоросжигательным заводом, вопросы, связанные с экологическим каркасом города (различные парковые зоны: как их можно увязать, развить), вопросы с рыбным рынком.

Калачинский: Транспортная проблема Владивостока создана людьми, когда они решили создать город на гористом полуострове, с которого был один (теперь уже два) выезд, а также, когда люди понакупили себе автомобилей, и город стал первым в России по числу автомобилей на семью. Каков выход - ограничить дорожное движение в центре города? Наладить работу светофором, который ускорит движение?

- Проблемы взаимоувязаны: проблемы движения и проблема парковок, проблема светофоров... Для многоярусных парковок городом подобран ряд мест, - ответил Константин Межонов. - И в данной ситуации японцы хотели бы нам помогать, учитывая, что для этого будут потенциальные инвесторы.

Что касается светофоров - да, во Владивостоке в последнее время, когда в центре изменилось движение, удалось избежать части пробок (появился Золотой мост). Но тем не менее, проблема еще остается. Был проведен мониторинг режима работы светофоров в центре города. Изучался в течение недели поток машин: их количество, движение в выходные... Дальше все это закладывалось во флэш-память - и светофор работает, исходя из того потока машин, который был показан во время мониторинга. И интервалы, действительно, меняются.

А вот у японцев другая технология: она позволяет считывать транспортные потоки в режиме онлайн.

Кроме того, проблема у нас какая: есть центр, очень загруженный. А дорога на выезд, которая идет на Зарю, не так много светофоров содержит. Но есть и проблемное место - светофор на пересечении улицы Русской и проспекта 100 лет Владивостоку. В июле мы ждем приезда японцев, с которыми будем решать вопрос сразу по нескольким светофорам, в том числе и по этому. Посмотрим, какой это даст эффект - если он будет достойным, будем сотрудничать и дальше.