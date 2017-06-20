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Дело Пушкарёва

Константин Межонов прокомментировал новое дело против Игоря Пушкарева

И.о. главы города отметил, что возрождение муниципального транспорта - острая необходимость
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Арбитражный суд Приморского края приступил к пересмотру дела о рынке автобусных перевозок Владивостока. Расследование инициировано краевым управлением ФАС и по своему развитию аналогично делу о закупках МУП «Дороги Владивостока» материалов у «Востокцемента». Главу Владивостока Игоря Пушкарева фактически обвиняют в возрождении автобусного парка приморской столицы. Ситуацию в эфире радио "Лемма" прокомментировал и.о. главы администрации Владивостока Константин Межонов, сообщает РИА VladNews.

- Муниципальный транспорт, на мой взгляд, совершенно необходим, - сказал Межонов. - Хотя бы с той точки зрения, что есть маршруты, которые абсолютно нерентабельны и на которые частные компании калачом не затащишь. Во-вторых, это возможность определенного влияния на частные компании с точки зрения призыва их к порядку, - в том числе, замене автопарка, соблюдению расписания движения. Потому что срабатывает, когда мэрия говорит: "Ребята, работаем по правилам и обслуживаем население - либо вы завтра проснетесь, а на вашем маршруте будет стоять муниципальный транспорт. Поэтому будьте добры, работайте хорошо". Поэтому мой ответ такой: муниципальный транспорт совершенно необходим.

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