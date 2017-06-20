День города отметят в муниципальных библиотеках и школах искусств Владивостока

Тематические мероприятия стартуют 26 июня и завершатся 5 июля

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Концертами, выставками, лекциями, конкурсами и другими познавательными мероприятиями отметят День города в муниципальных библиотеках и школах искусств Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Тематические мероприятия – всего их будет 23 - стартуют 26 июня и завершатся 5 июля.

Ленинский район 1. Лекция-викторина для учащихся художественного отделения «Мой Владивосток» 28 июня 10 часов Детская школа искусств №4 (ул. Адмирала Юмашева, 20а) 2. Игра-путешествие по страницам книг «Памятники истории и культуры г. Владивостока» 1 июля 10 часов Библиотека № 22 (ул. Славянская, 17) 3. Поэтический час «Мой город музыкален от природы» с участием творческих коллективов и поэтов г. Владивостока Поэтический родник июль 2 июля 14 часов Библиотека № 11 им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева,8) 4. Лекторий, посвящённый истории города Владивостока 2 июля 18:30 Библиотека «Бук» (ул. Светланская, 55)

Первомайский район 5. Выставка работ учащихся «Владивосток. Город у моря» 26 июля – 10 июля Детская художественная школа №3 г. Владивостока (ул. Харьковская, 36а) 6. Поэтический час по книге Е. Муковозовой «В городе моем, в городе морском» 29 июля 10 часов Библиотека № 7 (ул. Калинина, 281) 7. Праздничный концерт «Таланты Владивостока 29 июня 16 часов Детская музыкальная школа № 2 (ул. Борисенко,18) 8. Виртуальная экскурсия по памятным местам Владивостока

«На маяке твоём не гаснет огонёк» 1 июля 13 часов Библиотека № 14 (ул. Полярная, 7) 9. Познавательно-игровой час «Я здесь живу»

(о достопримечательностях города с кинопоказом) 2 июля 13 часов Библиотека № 8 (ул. Приморская,5) 10. Праздничная концертно-игровая программа «Город, которым я горжусь!» 5 июля 10 часов МБУК «ДК «Традиции и современность» (ул. Бурачка,15)

Первореченский район 11. Выставка работ учащихся художественного отделения детская школа искусств № 3 г. Владивостока «Городские картинки» 30 июня – 15 июля Детская библиотека № 17 (ул. Иртышская, 42) 12. Встреча-беседа об истории города Владивостока для жителей микрорайона 30 июня 12 часов Детская школа искусств № 8 (ул. Жигура, 44) 13. Познавательная беседа «Морские символы города Владивостока» 2 июля 11 часов Библиотека № 16 (ул. Котельникова, 20) 14. Лекция краеведа И.Н. Егорчева «Об истории города Владивостока» 5 июля 13 часов Центральная библиотека им. А.П.Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48)

Советский район 15. Выставка работ учащихся художественного отделения «Мой любимый город» 27 июня – 4 июля Детская школа искусств №7 (ул. Лермонтова, 69а) 16. Литературный журнал «Мой город у моря» 2 июля 14 часов Библиотека № 13 (ул. Русская, 78) 17. Праздничный концерт «Мой любимый город» 3 июля 14 часов Детская школа искусств № 6 (ул. Русская, 21) 18. Конкурс рисунков на асфальте «Город у моря» для жителей микрорайона 3 июля 12 часов Детская школа искусств № 5 (ул. Успенского, 112а) 19. Познавательно-игровой час «Я в этом городе живу, я этот город знаю» 5 июля 13 часов Библиотека № 13, (ул. Русская, 78)