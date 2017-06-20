День города отметят в муниципальных библиотеках и школах искусств Владивостока

Концертами, выставками, лекциями, конкурсами и другими познавательными мероприятиями отметят День города в муниципальных библиотеках и школах искусств Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Тематические мероприятия – всего их будет 23 - стартуют 26 июня и завершатся 5 июля.
|Ленинский район
|1.
|Лекция-викторина для учащихся художественного отделения «Мой Владивосток»
|28 июня
10 часов
|Детская школа искусств №4
(ул. Адмирала
Юмашева, 20а)
|2.
|Игра-путешествие по страницам книг «Памятники истории и культуры г. Владивостока»
|1 июля
10 часов
|Библиотека № 22
(ул. Славянская, 17)
|3.
|Поэтический час «Мой город музыкален от природы» с участием творческих коллективов и поэтов г. Владивостока Поэтический родник июль
|2 июля
14 часов
|Библиотека № 11 им. И.У. Басаргина
(ул. Юмашева,8)
|4.
|Лекторий, посвящённый истории города Владивостока
|2 июля
18:30
|Библиотека «Бук» (ул. Светланская, 55)
|Первомайский район
|5.
|Выставка работ учащихся «Владивосток. Город у моря»
|26 июля – 10 июля
|Детская художественная школа №3 г. Владивостока
(ул. Харьковская, 36а)
|6.
|Поэтический час по книге Е. Муковозовой «В городе моем, в городе морском»
|29 июля
10 часов
|Библиотека № 7
(ул. Калинина, 281)
|7.
|Праздничный концерт «Таланты Владивостока
|29 июня
16 часов
|Детская музыкальная школа № 2
(ул. Борисенко,18)
|8.
|Виртуальная экскурсия по памятным местам Владивостока
«На маяке твоём не гаснет огонёк»
|1 июля
13 часов
|Библиотека № 14
(ул. Полярная, 7)
|9.
|Познавательно-игровой час «Я здесь живу»
(о достопримечательностях города с кинопоказом)
|2 июля
13 часов
|Библиотека № 8
(ул. Приморская,5)
|10.
|Праздничная концертно-игровая программа «Город, которым я горжусь!»
|5 июля
10 часов
|МБУК «ДК «Традиции и современность»
(ул. Бурачка,15)
|Первореченский район
|11.
|Выставка работ учащихся художественного отделения детская школа искусств № 3 г. Владивостока «Городские картинки»
|30 июня – 15 июля
|Детская библиотека
№ 17
(ул. Иртышская, 42)
|12.
|Встреча-беседа об истории города Владивостока для жителей микрорайона
|30 июня
12 часов
|Детская школа искусств № 8
(ул. Жигура, 44)
|13.
|Познавательная беседа «Морские символы города Владивостока»
|2 июля
11 часов
|Библиотека № 16
(ул. Котельникова, 20)
|14.
|Лекция краеведа И.Н. Егорчева «Об истории города Владивостока»
|5 июля
13 часов
|Центральная библиотека им. А.П.Чехова
(проспект 100-летия Владивостока, 48)
|Советский район
|15.
|Выставка работ учащихся художественного отделения «Мой любимый город»
|27 июня – 4 июля
|Детская школа искусств №7
(ул. Лермонтова, 69а)
|16.
|Литературный журнал «Мой город у моря»
|2 июля
14 часов
|Библиотека № 13
(ул. Русская, 78)
|17.
|Праздничный концерт «Мой любимый город»
|3 июля
14 часов
|Детская школа искусств № 6
(ул. Русская, 21)
|18.
|Конкурс рисунков на асфальте «Город у моря» для жителей микрорайона
|3 июля
12 часов
|Детская школа искусств № 5
(ул. Успенского, 112а)
|19.
|Познавательно-игровой час «Я в этом городе живу, я этот город знаю»
|5 июля
13 часов
|Библиотека № 13,
(ул. Русская, 78)
|Фрунзенский район
|20.
|Мастер-класс для детей и родителей по росписи ракушек «Творим вместе»
|29 июня
|Детская художественная школа № 1
(ул. Верхнепортовая, 40)
|21.
|Беседа «Город с богатой историей»
|30 июня
14 часов
|Библиотека № 10,
(ул. Верхнепортовая, 76)
|22.
|Познавательная беседа «Тигр на гербе Владивостока»
|4 июля
10:30
|Библиотека № 5,
(ул. Леонова, 21)
|23.
|Турнир знатоков «Наш город молод, открыт и любим»
|4 июня
12 часов
|Библиотека № 3,
(ул. Хабаровская, 19)