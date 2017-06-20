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День города отметят в муниципальных библиотеках и школах искусств Владивостока

Тематические мероприятия стартуют 26 июня и завершатся 5 июля
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Концертами, выставками, лекциями, конкурсами и другими познавательными мероприятиями отметят День города в муниципальных библиотеках и школах искусств Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Тематические мероприятия – всего их будет 23 - стартуют 26 июня и завершатся 5 июля.

Ленинский район
1.Лекция-викторина для учащихся художественного отделения «Мой Владивосток»28 июня

10 часов

Детская школа искусств №4

(ул. Адмирала

Юмашева, 20а)

2.Игра-путешествие по страницам книг «Памятники истории и культуры г. Владивостока»1 июля

10 часов

Библиотека № 22

(ул. Славянская, 17)

3.Поэтический час «Мой город музыкален от природы» с участием творческих коллективов и поэтов г. Владивостока Поэтический родник июль2 июля

14 часов

Библиотека № 11 им. И.У. Басаргина

(ул. Юмашева,8)

4.Лекторий, посвящённый истории города Владивостока2 июля

18:30

Библиотека «Бук» (ул. Светланская, 55)
Первомайский район
5.Выставка работ учащихся «Владивосток. Город у моря»26 июля – 10 июляДетская художественная школа №3 г. Владивостока

(ул. Харьковская, 36а)

6.Поэтический час по книге Е. Муковозовой «В городе моем, в городе морском»29 июля

10 часов

Библиотека № 7

(ул. Калинина, 281)

7.Праздничный концерт «Таланты Владивостока29 июня

16 часов

Детская музыкальная школа № 2

(ул. Борисенко,18)

8.Виртуальная экскурсия по памятным местам Владивостока
«На маяке твоём не гаснет огонёк»		1 июля

13 часов

Библиотека № 14

(ул. Полярная, 7)

9.Познавательно-игровой час «Я здесь живу»
(о достопримечательностях города с кинопоказом)		2 июля

13 часов

Библиотека № 8

(ул. Приморская,5)

10.Праздничная концертно-игровая программа «Город, которым я горжусь!»5 июля

10 часов

МБУК «ДК «Традиции и современность»

(ул. Бурачка,15)

Первореченский район
11.Выставка работ учащихся художественного отделения детская школа искусств № 3 г. Владивостока «Городские картинки»30 июня – 15 июляДетская библиотека

№ 17

(ул. Иртышская, 42)

12.Встреча-беседа об истории города Владивостока для жителей микрорайона30 июня

12 часов

Детская школа искусств № 8

(ул. Жигура, 44)

13.Познавательная беседа «Морские символы города Владивостока»2 июля

11 часов

Библиотека № 16

(ул. Котельникова, 20)

14.Лекция краеведа И.Н. Егорчева «Об истории города Владивостока»5 июля

13 часов

Центральная библиотека им. А.П.Чехова

(проспект 100-летия Владивостока, 48)

Советский район
15.Выставка работ учащихся художественного отделения «Мой любимый город»27 июня – 4 июляДетская школа искусств №7

(ул. Лермонтова, 69а)

16.Литературный журнал «Мой город у моря»2 июля

14 часов

Библиотека № 13

(ул. Русская, 78)

17.Праздничный концерт «Мой любимый город»3 июля

14 часов

Детская школа искусств № 6

(ул. Русская, 21)

18.Конкурс рисунков на асфальте «Город у моря» для жителей микрорайона3 июля

12 часов

Детская школа искусств № 5

(ул. Успенского, 112а)

19.Познавательно-игровой час «Я в этом городе живу, я этот город знаю»5 июля

13 часов

Библиотека № 13,

(ул. Русская, 78)

Фрунзенский район
20.Мастер-класс для детей и родителей по росписи ракушек «Творим вместе»29 июняДетская художественная школа № 1

(ул. Верхнепортовая, 40)

21.Беседа «Город с богатой историей»30 июня

14 часов

Библиотека № 10,

(ул. Верхнепортовая, 76)

22.Познавательная беседа «Тигр на гербе Владивостока»4 июля

10:30

Библиотека № 5,

(ул. Леонова, 21)

23.Турнир знатоков «Наш город молод, открыт и любим»4 июня

12 часов

Библиотека № 3,

(ул. Хабаровская, 19)

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