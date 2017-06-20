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Школы и сады Владивостока готовят к новому учебному году

Ремонт пришкольных стадионов и лестниц, установка камер видеонаблюдения, нанесение дорожной разметки
Фото: 1rechka.ru Фото: 1rechka.ru
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Ремонты в учреждениях образования Владивостока идут полным ходом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Детали обсудили сегодня, 20 июня, на межведомственной комиссии. Провел заседание заместитель начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования Роман Сигида.

В планах - множество мероприятий по ремонту и закупке оборудования. Особый акцент сделан на безопасности. Во многих учреждениях образования обновят системы "тревожных кнопок", установят камеры наблюдения, закупят новые огнетушители, обработают от огня чердаки и заменят электрику. А на территории 88 – ми учебных учреждений отремонтируют наружное освещение.

В школы №12 и № 70 (они находятся в пригороде) закупят новые школьные автобусы. Вокруг школы № 17 установят новое ограждение. Во многих учебных заведениях будут отремонтированы кабинеты и санузлы, спортивные залы. В школах №№ 2, 23 и 22 на стадионах обновят покрытие. Еще в ряде школ заменят баскетбольные щиты и отремонтируют трибуны.

Без внимания не останется благоустройство прилегающей к учреждениям образования территории. Уже обновили «зебру» возле школ №№50, 13, 46, 9, 22, 38, 10, 51, 83, 11, гимназий №1 и 2, а также в районе детских садов №№18, 104, 147, 16, 49. Дорожные знаки «Пешеходный переход» появились возле школ №№ 25, 13, 48, 50 и детских садов №36 и 107.

Напомним, в состав межведомственной комиссии входят специалисты городской администрации, Роспотребнадзора, сотрудники МЧС и полиции, представители профсоюзных организаций. 

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