В Уссурийске сгорел автомобиль

В Приморье сгорел автомобиль, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент случился в Уссурийске, в районе дома по улице Комсомольская. Сообщение о озгорании поступило на пульт пожарной охраны поздней ночью, в 2 часа 35 минут. Звонивший сообщил, что возле дома горит автомобиль марки Honda.
Спустя три минуты огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия. Через еще две минуты пожар был локализован, а в 2 часа 58 минут - полностью ликвидирован.
Общая площадь возгорания составила 4 кв.м. Тушили огонь шесть человек личного состава и одна единица.
Как стало известно корреспонденту агентства, причиной возгорания стала женская измена. По неподтвержденной информации, ревнивый муж решил поджечь авто своей жены. Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.