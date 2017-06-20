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В Уссурийске сгорел автомобиль

Причиной пожара стала женская измена
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

В Приморье сгорел автомобиль, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в Уссурийске, в районе дома по улице Комсомольская. Сообщение о озгорании поступило на пульт пожарной охраны поздней ночью, в 2 часа 35 минут. Звонивший сообщил, что возле дома горит автомобиль марки Honda.

Спустя три минуты огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия. Через еще две минуты пожар был локализован, а в 2 часа 58 минут - полностью ликвидирован. 

Общая площадь возгорания составила 4 кв.м. Тушили огонь шесть человек личного состава и одна единица.

Как стало известно корреспонденту агентства, причиной возгорания стала женская измена. По неподтвержденной информации, ревнивый муж решил поджечь авто своей жены. Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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