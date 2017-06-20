2017 год побил антирекорды прошлого года по травматизму на железной дороге

Это кадры, снятые на Чуркине, недалеко от 42-го причала

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Трое несовершеннолетних без каких либо сомнения запрыгивают на движущейся состав и уцепившись едут на нем. Такое опасное увлечение в молодежных кругах называют зацепингом. И уже несколько последних лет оно покоряет разные города России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.