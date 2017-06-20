Трое несовершеннолетних без каких либо сомнения запрыгивают на движущейся состав и уцепившись едут на нем. Такое опасное увлечение в молодежных кругах называют зацепингом. И уже несколько последних лет оно покоряет разные города России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.
2017 год побил антирекорды прошлого года по травматизму на железной дороге
Это кадры, снятые на Чуркине, недалеко от 42-го причалаВладивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.
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