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2017 год побил антирекорды прошлого года по травматизму на железной дороге

Это кадры, снятые на Чуркине, недалеко от 42-го причала
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Трое несовершеннолетних без каких либо сомнения запрыгивают на движущейся состав и уцепившись едут на нем. Такое опасное увлечение в молодежных кругах называют зацепингом. И уже несколько последних лет оно покоряет разные города России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.

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