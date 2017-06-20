Это второй полуфинал шоу талантов «Бродвэй» на сцене развлекательного комплекса «Tigre de Cristal», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Общий призовой фонд конкурса – 3 миллиона рублей.
На втором полуфинале шоу «Broadway» станцевали рок
За кулисами 8 участников, из которых жюри выберут только двоихВладивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.
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