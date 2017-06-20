Новый скандал в Приморье: канализационные стоки целого города сливали прямо в реку 17:41, 20 июня Новый скандал в Приморье: канализационные стоки целого города сливали прямо в реку
В Приморье активизировались змеи 17:30, 20 июня В Приморье активизировались змеи (Видео)
В деле Приморского океанариума выступил важный свидетель 17:19, 20 июня В деле Приморского океанариума выступил важный свидетель (Эксклюзив)
Новостная лента
Июнь, 20 вторник
18:22
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
18:22
Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней Эксклюзив
18:01
В приморской ТОР накаляется общественно-политическая обстановка Эксклюзив
17:56
Свежие данные о дальневосточных ТОР: Приморье - в лидерах ДФО Фото
17:41
Новый скандал в Приморье: канализационные стоки целого города сливали прямо в реку
17:30
В Приморье активизировались змеи Видео
17:19
В деле Приморского океанариума выступил важный свидетель Эксклюзив
17:08
Незадачливый взяткодатель осужден в Приморье
16:56
Двухлетний ребенок пострадал в аварии во Владивостоке Эксклюзив
16:41
Программа выдачи «дальневосточных гектаров» проваливается?
16:34
В Китае бросили на произвол судьбы экипаж приморского судна
16:23
Скандал с ЕГЭ произошел на севере Приморья
16:11
Владивосток возглавил рейтинг самых «вкусных» городов России
16:00
Прокуратура: В Приморье обнаружен факт занижения зарплат ниже уровня МРОТ
15:47
Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - «День М»
15:36
Первый датчик контроля загрязнения воздуха установили в Находке Фото
15:14
В Приморье осужден экс-полицейский
15:03
Три автомобиля сгорели ночью во Владивостоке Фото
14:58
Международный фестиваль «Лето на Русском» состоится в Приморье
14:54
В Приморье аптекарей наказали за нарушение закона о здравоохранении
14:43
День города отметят в муниципальных библиотеках и школах искусств Владивостока
14:31
Во Владивостоке появится новый жилой дом на 166 квартир
14:21
Константин Межонов рассказал, как японцы помогут решить проблемы Владивостока Эксклюзив
14:15
2017 год побил антирекорды прошлого года по травматизму на железной дороге Видео
14:04
Житель Владивостока: Земельный вопрос - один из самых коррупционных в Приморье
13:49
Школы и сады Владивостока готовят к новому учебному году Фото
13:38
В Уссурийске сгорел автомобиль Фото
13:27
«Приморье-2» все крепче связывает РФ и Китай
13:15
Игорь Пушкарев поблагодарил за премию «Человек года» Видео
13:13
На втором полуфинале шоу «Broadway» станцевали рок Видео
13:02
Константин Межонов прокомментировал новое дело против Игоря Пушкарева Эксклюзив
12:51
Дальневосточные таможенники рассказали о тяжелых наркотиках, анаболиках и конопле
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4149 (88) от 20 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Будущие флотоводцы подбросили монеты. На удачу
Владивосток и Харбин стали городами-побратимами
Дворовые команды готовятся к сражению
Безопасность на дороге лепили, рисовали и крутили из бумаги
«Лотос» посвятят истории, а «Сихотэ-Алинь» – экономике
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Новый скандал в Приморье: канализационные стоки целого города сливали прямо в реку

История с душком произошла в Дальнереченске
Фото: ptzgovorit.ru Фото: ptzgovorit.ru
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

В Приморье Дальнереченской межрайонной прокуратурой в связи с поступающими обращениями о ненадлежащем состоянии канализационно-очистных сооружений проведена проверка деятельности ООО «Дальводоканал», являющегося арендатором и единственным предприятием на территории города, эксплуатирующим объекты водоотведения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Установлено, что в нарушение требований законодательства в области обеспечения эпидемиологического благополучия населения, действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, юридическим лицом осуществляется сброс сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке и обеззараживанию.

Так, эксплуатируемые ООО канализационно-очистные сооружения не функционируют, сточные воды сбрасываются без предварительной очистки в водный объект – реку Большая Уссурка, а также на прилегающую к водному объекту территорию.

В связи с выявленными нарушениями закона в марте текущего года директору компании внесено представление об устранении нарушений закона.

Представление межрайонного прокурора рассмотрено и удовлетворено, обществом признан факт допущенных нарушений и указано на принятие мер по их устранению.

Учитывая, что фактически нарушения закона устранены не были, Дальнереченской межрайонной прокуратурой в суд направлено исковое заявление о возложении на «Дальводоканал» обязанности по восстановлению надлежащей работы и функционированию канализационно-очистных сооружений, исключающее сброс сточных вод без предварительной санитарной очистки и обеззараживания.

По результатам рассмотрения исковых требований судом принято решение об удовлетворении требований прокурора.

Фактическое исполнение судебного постановления находится на контроле Дальнереченской межрайонной прокуратуры.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье активизировались змеи
17:30, 20 июня 2017 В Приморье активизировались змеи

Жители Угольной приметили пресмыкающееся

Незадачливый взяткодатель осужден в Приморье
17:08, 20 июня 2017 Незадачливый взяткодатель осужден в Приморье

Преступление не удалось довести до конца из-за недобросовестной посредницы

Двухлетний ребенок пострадал в аварии во Владивостоке
16:56, 20 июня 2017 Двухлетний ребенок пострадал в аварии во Владивостоке

Еще один человек получил травму позвоночника

В Китае бросили на произвол судьбы экипаж приморского судна
16:34, 20 июня 2017 В Китае бросили на произвол судьбы экипаж приморского судна

Моряки обратились за помощью

Скандал с ЕГЭ произошел на севере Приморья
16:23, 20 июня 2017 Скандал с ЕГЭ произошел на севере Приморья

В одной из школ организовали платные курсы для подготовки к ЕГЭ по математике

Прокуратура: В Приморье обнаружен факт занижения зарплат ниже уровня МРОТ
16:00, 20 июня 2017 Прокуратура: В Приморье обнаружен факт занижения зарплат ниже уровня МРОТ

Виновные понесли наказание, людям должны выплатить их "кровные"

В Приморье осужден экс-полицейский
15:14, 20 июня 2017 В Приморье осужден экс-полицейский

За коррупционные преступления в крупном и особо крупном размере