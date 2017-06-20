В селе Чернышевка потушили баню

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Анучинского муниципального района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил, что в селе Чернышевка на улице Пушкинская горит баня.

Уже через шесть минут на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к работам по ликвидации пожара. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. Горели крыша и стены строения.

Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении пожара были задействованы четыре человека личного состава и одна единица техники.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.