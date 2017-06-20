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Незадачливый взяткодатель осужден в Приморье

Преступление не удалось довести до конца из-за недобросовестной посредницы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

В Приморье Находкинским городским судом вынесен приговор пытавшемуся дать взятку при прохождении квалификационных испытаний механику, который признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры

Как установлено в судебном заседании, фигурант дела передал посреднику денежные средства в сумме 26 тысяч рублей для получения положительного результата при сдаче квалификационного экзамена.

Денежные средства являлись вознаграждением должностного лица, входящего в состав Морской квалификационной комиссии Находкинского филиала ФГУ «Администрация морских портов Приморского края» для обеспечения беспрепятственного прохождения квалификационных испытаний и внесения сведений о положительных результатах в протокол квалификационных испытаний.

Однако преступный умысел несостоявшегося взяткодателя не был доведен до конца по независящим от него причинам, поскольку посредник изначально не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства по передаче денежных средств должностному лицу, а похитила их путем обмана и распорядилась ими по своему усмотрению.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд приговорил его за содеянное к наказанию в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

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