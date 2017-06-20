Мужчина спас тонущих мальчика и женщину в Приморье

Сейчас их жизни ничего не угрожает

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Инспектор госохотнадзора вытащил из реки тонущего мальчика и женщину, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Инцидент случился в Хасанском районе на реке Барабашевка. Мальчика и женщину несло по течению реки, последняя звала на помощь. Мужчина незамедлительно бросился в воду и вытащил обоих на берег. Сейчас жизни и здоровью мальчика и женщины ничего не угрожает.

Как стало известно позже, первым в беду попал ребенок. Женщина, пытаясь помочь мальчику, попала под течение и самостоятельно выбраться из западни уже не смогла.

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