Мужчина спас тонущих мальчика и женщину в Приморье

Инспектор госохотнадзора вытащил из реки тонущего мальчика и женщину, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
Инцидент случился в Хасанском районе на реке Барабашевка. Мальчика и женщину несло по течению реки, последняя звала на помощь. Мужчина незамедлительно бросился в воду и вытащил обоих на берег. Сейчас жизни и здоровью мальчика и женщины ничего не угрожает.
Как стало известно позже, первым в беду попал ребенок. Женщина, пытаясь помочь мальчику, попала под течение и самостоятельно выбраться из западни уже не смогла.