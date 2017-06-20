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Скандал с ЕГЭ произошел на севере Приморья

В одной из школ организовали платные курсы для подготовки к ЕГЭ по математике
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

В ходе проведения проверки соблюдения законодательства при подготовке и проведении ЕГЭ в одной из школ поселка Кавалерово Приморского края прокуратурой выявлены нарушения требований законодательства, регулирующего образовательную деятельность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что в 2016-2017 учебном году в Кавалеровской СОШ №2 организованы дополнительные курсы по подготовке к ЕГЭ по математике на платной основе.

При этом, возможность взимания платы за получение образовательных услуг предусматривалась приказом директора школы.

Вместе с тем, в соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.

Таким образом, оказание услуг по подготовке к ЕГЭ не может проводиться в рамках предоставления платных дополнительных образовательных услуг.

Учитывая данные обстоятельства, районным прокурором директору образовательного учреждения внесено представление об устранении нарушений, на противоречащий закону приказ принесен протест.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. Родителям, оплатившим курсы по подготовке к ЕГЭ по математике, возвращены денежные средства.

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