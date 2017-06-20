В Приморье ищут пропавшего мужчину

В Приморье пропал мужчина, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Кузнецов Александр ушел из дома еще 16 июня и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. На телефонные звонки мужчина не отвечает.
Был одет:
Коричневая кожаная куртка, джинсы синего цвета, черная кофта, похожа на рубашку. Может быть без обуви.
Мужчина может находить в Подъяпольске или в Большом Камне (последний раз он звонил именно оттуда.
Если вам что-нибудь известно о его местонахождении, просьба обратиться по следующим телефонам:
8 9241297375
8 9146722424