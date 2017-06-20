В Приморье осужден экс-полицейский

За коррупционные преступления в крупном и особо крупном размере

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Ханкайским районным судом вынесен обвинительный приговор бывшему замначальника ОМВД района, который признан виновным в совершении коррупционных преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размере), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (совершение других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Как установлено в судебном заседании, начальник следственного отделения присвоил признанные в качестве вещественных доказательств по находящимся в его производстве уголовным делам фрагменты бивней мамонта стоимостью 500 тыс. рублей, а также денежные средства в сумме 3 600 тыс. рублей.

Кроме того, он решил легализовать часть похищенных денежных средств в размере 810 тыс. рублей путем совершения сделки по приобретению автомобиля, с целью признания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

Признав бывшего полицейского виновным в совершении указанных преступлений, суд приговорил его за содеянное к 4 г. 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере более 400 тыс. руб.

Одновременно подсудимому установлен запрет замещать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года.

Искпрокурора края о взыскании с фигуранта дела 500 тыс. руб. в доход государства удовлетворен в полном объеме. Приобретенная на похищенные денежные средства автомашина «Honda Fit» конфискована в доход государства, а принадлежащие ему денежные средства в сумме почти 24 тыс. руб., на которые в ходе предварительного следствия наложен арест, обращены в доход государства в счет возмещения наложенного на него штрафа.