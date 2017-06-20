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Поиски утонувшего рыбака завершены

Тело мужчины до сих пор не найдено
Фото: Vmnews.ru Фото: Vmnews.ru
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Поиски утонувшего в Приморье рыбака завершены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Напомним, сообщение с просьбой о помощи поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю еще в обед, 14 июня. В районе железнодорожного моста «Николаевский» через реку Партизанская утонул мужчина, тело которого до сих пор не нашли. 

Нарастающим итогом обследовано 220000 кв. м. водной акватории и береговой черты ниже по течению от моста. Поиск результата не дал.

Поиски прекращены. Спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда вернулись к месту постоянной дислокации.

Дальнейшие поиски и оперативно-следственные мероприятия продолжатся силами полиции.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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