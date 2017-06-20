В Приморье расследуют смерть выпавшего с балкона мужчины

Он несколько секунд провисел на руках, но потом сорвался

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

18 июня 2017 года в доме на улице Свердлова в городе Находка Приморского края с общего балкона 9 этаже совался мужчина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК региона. При падении мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. По данному факту проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что мужчина повис на руках на балконе, но через несколько секунд сорвался и упал.

В рамках доследственной проверки назначена судебная экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.