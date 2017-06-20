Пьяный приморец расчленил свою гостью, а потом раскаялся

Мужчина пришел с повинной в полицию

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

19 июня 2017 года в квартире на улице Ленинградская города Уссурийск Приморского края обнаружено тело 34-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан 57-летний мужчина.

Задержанный признался, что во время распития спиртных напитков поссорился с гостьей и убил её, после чего расчленил тело. Однако он не стал продолжать действия по сокрытию тела, а явился с повинной в правоохранительные органы.

Назначены судебные экспертизы, проведен осмотр места происшествия, подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос о мере пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.