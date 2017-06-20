Житель Владивостока: Земельный вопрос - один из самых коррупционных в Приморье

Открытое письмо в прокуратуру Приморского края - о проблемах с дв-гектарами, охотугодьями и произволом чиновников

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Житель Владивостока Андрей Каракулин, занимающийся проектно-строительным бизнесом, написал открытое письмо в прокуратуру Приморского края с призывом разобраться во все более остром вопросе с выдачей «дальневосточных гектаров», процент отказов и затянувшихся рассмотрений по которым продолжает оставаться в Приморье достаточно высоким, сообщает РИА VladNews. Публикуем выдержки из данного письма:

«Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края нарушает права граждан, желающих получить землю законным путём. На один и тот же участок отказывают гражданам в выдаче по нескольку раз по совершенно разным причинам, - отмечает Андрей Каракулин. - В прокуратуру я уже обращался, но она лишь пересылает обращения граждан за разъяснением в соответствующий департамент.

Земельный вопрос - это один из самых коррупционных вопросов в Приморском крае. Если посчитать, сколько нормальных бизнес-проектов не реализовано (про малобюджетные, но которые могли бы носить массовый характер, и говорить не приходится), то вред для экономики Приморского края сопоставим с крупномасштабной экономической диверсией.

Тем не менее, безнаказанность чиновников в земельном вопросе носит уже общепринятый характер культуры ведения дел».

«При этом, аргументы некоторых чиновников в РФ о том, что было бы логично передавать землю китайцам в аренду на 49 лет, не вызывают возмущения никакой из прокуратур».

«Только с марта по май 2017 года территориальные органы прокуратуры выявили более 190 нарушений сроков рассмотрения заявлений на предоставление дальневосточных гектаров. Непосредственно департамент земельных и имущественных отношений Приморского края уличили примерно в 200 нарушениях.

Это очень заниженные цифры.

Я подал одиннадцать заявок (за себя, а также в помощь друзьям и родственникам – прим. ред.) с разными количествами гектаров. Из них только два договора заключено и получено на руки. Два конкретных отказа. Ещё по четырём заявкам подписаны договора, но приостановлена регистрация. Ну и оставшиеся три заявки согласованы, но до подписания договоров не дошло из-за приостановки. Сроки рассмотрения везде превышены. Заявки подавались настойчиво по два-пять раз на одни и те же участки. Я заранее был готов, что департамент недвижимости будет отказывать. Моя статистика отказов - более 200%».

«Выдача земли на территории Надеждиного района приостановлена (с конца апреля 2017 года). Это связано с тем, что все без исключения свободные земли в районе объявлены охотничьими угодьями. И всем пришло сообщение, что они, мол, задели границы охотничьих угодий. Я знаю, что у нас в этом районе (но не весь Надеждинский район) есть охотугодья, и знаю где (сам охотник)».

Как пишет в открытом письме Андрей Каракулин, за последний год (с тех пор, как стал участвовать в программе «дальневосточный гектар») он лично разговаривал о сложившихся проблемах с главным федеральным инспектором по Приморью Вадимом Здоренко, первым вице-губернатором региона Василием Усольцевым и другими. Но получал лишь отговорки в ответ. Кроме того, он дважды писал полпреду президента в ДФОЮрию Трутневу – но «вместо него отписывался первый вице-губернатор Усольцев В. И, прокуратура и министерство РФ по развитию ДВ. Отписки были в том же стиле «словоблудие». Высшая власть изолирует себя от информации про беспредел чиновников, а потом Путин В. В. удивляется на прямой трансляции».

Кроме того, отмечает Каракулин, у него «сложилось впечатление что в Приморском крае твориться беззаконие не только в земельном вопросе. Кроме того, обращает на себя внимание нарушение законодательным собранием Приморского края, законов РФ и Приморского края в частности, при выделении денег из бюджета».

В качестве примера он приводит пример про отели Hyatt: в конце мая «на Законодательном собрании принимаются законы сразу в трёх чтениях (о финансировании «Хаятт» в том числе). Это противоречит закону «О законодательной деятельности в Приморском крае» от 22.12.2008 №373-КЗ. После первого чтения у любого из депутатов должно быть не менее 15 дней для внесения поправок».