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Свежие данные о дальневосточных ТОР: Приморье - в лидерах ДФО

Инвестиции и новые рабочие места - последние новости
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Минвостокразвития раскрыло последние данные о дальневосточных территориях опережающего развития: о складывающемся экономическом положении, заявках, инвестициях и числе новых рабочих мест наглядно рассказывает инфографика от министерства, сообщает РИА VladNews.

Так, от потенциальных инвесторов ТОРов поступило 288 заявок,  из которых одобрено 182, а подписано - 136.

В Приморье отличилась ТОР "Надеждинская", для участия в развитии которой подано 47 заявок на инвестпроекты. 

По числу новых рабочих мест лидирует ТОР "Большой Камень": здесь планируется создание 7,6 тысяч рабочих мест. ТОР "Надеждинская" - на втором месте (5,4 тысячи).

А по объемам инвестиций бьет рекорды недавно созданная ТОР "Нефтехимическая": планируемая сумма инвестиций здесь - 796,5 млрд. рублей.

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