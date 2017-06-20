Свежие данные о дальневосточных ТОР: Приморье - в лидерах ДФО

Инвестиции и новые рабочие места - последние новости

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Минвостокразвития раскрыло последние данные о дальневосточных территориях опережающего развития: о складывающемся экономическом положении, заявках, инвестициях и числе новых рабочих мест наглядно рассказывает инфографика от министерства, сообщает РИА VladNews.

Так, от потенциальных инвесторов ТОРов поступило 288 заявок, из которых одобрено 182, а подписано - 136.

В Приморье отличилась ТОР "Надеждинская", для участия в развитии которой подано 47 заявок на инвестпроекты.

По числу новых рабочих мест лидирует ТОР "Большой Камень": здесь планируется создание 7,6 тысяч рабочих мест. ТОР "Надеждинская" - на втором месте (5,4 тысячи).

А по объемам инвестиций бьет рекорды недавно созданная ТОР "Нефтехимическая": планируемая сумма инвестиций здесь - 796,5 млрд. рублей.