Владивостокская автоледи на пропустила автомобиль скорой помощи на Золотом мосту 11:00, 20 июня Владивостокская автоледи на пропустила автомобиль скорой помощи на Золотом мосту (Видео)
​Во Владивостоке сегодня назначили выборы депутатов Думы 10:47, 20 июня ​Во Владивостоке сегодня назначили выборы депутатов Думы
В районе Патрокла во Владивостоке автомобилист протаранил ограждение 10:38, 20 июня В районе Патрокла во Владивостоке автомобилист протаранил ограждение (Фото)
Новостная лента
Июнь, 20 вторник
11:06
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
11:00
Владивостокская автоледи на пропустила автомобиль скорой помощи на Золотом мосту Видео
10:47
​Во Владивостоке сегодня назначили выборы депутатов Думы
10:44
Жители и гости Владивостока смогут слушать песни Виктора Цоя в течении дня
10:38
В районе Патрокла во Владивостоке автомобилист протаранил ограждение Фото
10:27
В Приморье автоугон раскрыли по горячим следам
10:12
Во Владивостоке разыскивают водителя, сбившего школьницу на «зебре»
10:03
Третье казино в Приморье может появиться на год раньше
09:52
Житель Владивостока украл пенсионное удостоверение
09:44
Пять авиарейсов из Владивостока задерживаются
09:33
Во Владивостоке обнаружен радиоактивный электромобиль
09:21
В Приморье задержано 6 тонн вьетнамских консервированных томатов
09:18
Три междугородних рейса из Владивостока отменены
09:03
Гороскоп на 20 июня
08:27
Туман и морось продержатся во Владивостоке во вторник, 20 июня
08:21
Штрафы для водителей предлагается снова ужесточить
07:22
Во Владивостоке продолжается приём заявок на участие в театрализованном шествии по Светланской в честь 157-летия города
06:30
Во Владивостоке асфальтируют дорогу к Клинико-диагностическому центру
05:45
Празднование Дня города во Владивостоке завершится красочным фейерверком
04:15
26 незаконных рекламных конструкций демонтировано во Владивостоке Фото
03:06
Представителей СМИ приглашают на пресс-конференцию и семинар на тему предстоящих выборов
02:40
Монтаж 38-метровой сцены начался на центральной площади города
01:20
Оплатить коммунальные расходы, сделать ремонт и содержать автотранспорт общественным организациям помогает администрация Владивостока
00:29
Школьников и детей дошкольного возраста приглашают на спортивные мастер-классы
Июнь, 19 понедельник
23:04
​Любительское кино оценят профессионалы
22:34
Организации и предприятия Владивостока участвуют в конкурсе по пропаганде ЗОЖ
21:02
19 июня - Всемирный день мотоциклиста
20:46
Мосгорсуд оставил брата Игоря Пушкарева под арестом Эксклюзив
20:25
Константин Межонов обратился к ДВФУ с просьбой отремонтировать фасады зданий университета в центре города
19:28
Хабаровчане хотели накормить приморцев опасным мясом
18:12
В День памяти и скорби 22 июня во Владивостоке пройдут памятные мероприятия
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4149 (88) от 20 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Будущие флотоводцы подбросили монеты. На удачу
Владивосток и Харбин стали городами-побратимами
Дворовые команды готовятся к сражению
Безопасность на дороге лепили, рисовали и крутили из бумаги
«Лотос» посвятят истории, а «Сихотэ-Алинь» – экономике
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Владивостокская автоледи на пропустила автомобиль скорой помощи на Золотом мосту

Что стало причиной такого странного поведения - загадка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Вопиющий инцидент произошел сегодня на Золотом мосту, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Ранним утром владивостокские автомобилисты как обычно двигались на работу. Утренний затор не вызвал бы никакого интереса у водителей, если бы не инцидент, произошедший на Золотом мосту. Все автомобилисты, завидев и услышав автомобиль скорой помощи, поспешили освободить одну из полос движения. Однако, девушка за рулем спортивного автомобиля марки Toyota Celica решила проигнорировать звуковой сигнал реанимобиля. ЧТо стало причиной столь странного поведения - пока неизвестно. Возможно, девушка была слишком увлечена мобильным телефоном или слушала очень громкую музыку, заглушившую вой сирены скорой помощи. 

Только после того, как из рупора реанимобиля послышалась просьба уступить дорогу, девушка все же решила "отогнать" свой автомобиль на соседнюю полосу.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В районе Патрокла во Владивостоке автомобилист протаранил ограждение
10:38, 20 июня 2017 В районе Патрокла во Владивостоке автомобилист протаранил ограждение

Обстоятельства случившегося выясняются

В Приморье автоугон раскрыли по горячим следам
10:27, 20 июня 2017 В Приморье автоугон раскрыли по горячим следам

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ

Во Владивостоке разыскивают водителя, сбившего школьницу на «зебре»
10:12, 20 июня 2017 Во Владивостоке разыскивают водителя, сбившего школьницу на «зебре»

ЧП произошло на Светланской

Житель Владивостока украл пенсионное удостоверение
09:52, 20 июня 2017 Житель Владивостока украл пенсионное удостоверение

Подозреваемый задержан по горячим следам

Во Владивостоке обнаружен радиоактивный электромобиль
09:33, 20 июня 2017 Во Владивостоке обнаружен радиоактивный электромобиль

Опасный объект изолирован от людей

В Приморье задержано 6 тонн вьетнамских консервированных томатов
09:21, 20 июня 2017 В Приморье задержано 6 тонн вьетнамских консервированных томатов

Хабаровская фирма подала недействительные документы

Хабаровчане хотели накормить приморцев опасным мясом
19:28, 19 июня 2017 Хабаровчане хотели накормить приморцев опасным мясом

Куриные полуфабрикаты содержали ударную дозу антибиотика