Владивостокская автоледи на пропустила автомобиль скорой помощи на Золотом мосту

Что стало причиной такого странного поведения - загадка

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Вопиющий инцидент произошел сегодня на Золотом мосту, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Ранним утром владивостокские автомобилисты как обычно двигались на работу. Утренний затор не вызвал бы никакого интереса у водителей, если бы не инцидент, произошедший на Золотом мосту. Все автомобилисты, завидев и услышав автомобиль скорой помощи, поспешили освободить одну из полос движения. Однако, девушка за рулем спортивного автомобиля марки Toyota Celica решила проигнорировать звуковой сигнал реанимобиля. ЧТо стало причиной столь странного поведения - пока неизвестно. Возможно, девушка была слишком увлечена мобильным телефоном или слушала очень громкую музыку, заглушившую вой сирены скорой помощи.

Только после того, как из рупора реанимобиля послышалась просьба уступить дорогу, девушка все же решила "отогнать" свой автомобиль на соседнюю полосу.

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