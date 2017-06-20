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Стало известно, каков Свободный порт Владивосток сегодня

Инфографика Минвостокразвития показывает экономическое положение дальневосточного порто-франко в цифрах
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

О том, каков Свободный порт Владивосток сегодня в цифрах, наглядно показывает разработанная Минвостокразвития инфографика, сообщает РИА VladNews. Так, от потенциальных резидентов поступило 370 заявок - почти половина из них рассчитана на реализацию в городе Владивосток (все инвестпроекты рассчитаны на 367,6 млрд. рублей), из них одобрено 286 проектов. Уже подписано 217 соглашений.

Поданные инвестпректы обещают создание более чем 35 тысяч рабочих мест (из них 14,5 тысяч в Артемовском ГО, а 7,9 тысяч - во Владивостокском ГО).

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