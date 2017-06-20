В районе Патрокла во Владивостоке автомобилист протаранил ограждение

Во Владивостоке произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент случился в районе Патрокла. Водитель автомобиля марки Toyota Ipsum не справился с управлением своего авто на скользком участке трассы и не сумел войти в поворот. Минивэн протаранил леерные ограждения, перегородив выезд. Сам водитель транспортного средства не пострадал и находился в более, чем боевом расположении духа, улыбаясь проезжающим мимо автомобилистам.
Транспорт получил серьезные механические повреждения.
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.