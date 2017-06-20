В районе Патрокла во Владивостоке автомобилист протаранил ограждение 10:38, 20 июня В районе Патрокла во Владивостоке автомобилист протаранил ограждение (Фото)
Во Владивостоке разыскивают водителя, сбившего школьницу на «зебре» 10:12, 20 июня Во Владивостоке разыскивают водителя, сбившего школьницу на «зебре»
Третье казино в Приморье может появиться на год раньше 10:03, 20 июня Третье казино в Приморье может появиться на год раньше
Новостная лента
Июнь, 20 вторник
10:47
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
10:38
В районе Патрокла во Владивостоке автомобилист протаранил ограждение Фото
10:27
В Приморье автоугон раскрыли по горячим следам
10:12
Во Владивостоке разыскивают водителя, сбившего школьницу на «зебре»
10:03
Третье казино в Приморье может появиться на год раньше
09:52
Житель Владивостока украл пенсионное удостоверение
09:44
Пять авиарейсов из Владивостока задерживаются
09:33
Во Владивостоке обнаружен радиоактивный электромобиль
09:21
В Приморье задержано 6 тонн вьетнамских консервированных томатов
09:18
Три междугородних рейса из Владивостока отменены
09:03
Гороскоп на 20 июня
08:27
Туман и морось продержатся во Владивостоке во вторник, 20 июня
08:21
Штрафы для водителей предлагается снова ужесточить
07:22
Во Владивостоке продолжается приём заявок на участие в театрализованном шествии по Светланской в честь 157-летия города
06:30
Во Владивостоке асфальтируют дорогу к Клинико-диагностическому центру
05:45
Празднование Дня города во Владивостоке завершится красочным фейерверком
04:15
26 незаконных рекламных конструкций демонтировано во Владивостоке Фото
03:06
Представителей СМИ приглашают на пресс-конференцию и семинар на тему предстоящих выборов
02:40
Монтаж 38-метровой сцены начался на центральной площади города
01:20
Оплатить коммунальные расходы, сделать ремонт и содержать автотранспорт общественным организациям помогает администрация Владивостока
00:29
Школьников и детей дошкольного возраста приглашают на спортивные мастер-классы
Июнь, 19 понедельник
23:04
​Любительское кино оценят профессионалы
22:34
Организации и предприятия Владивостока участвуют в конкурсе по пропаганде ЗОЖ
21:02
19 июня - Всемирный день мотоциклиста
20:46
Мосгорсуд оставил брата Игоря Пушкарева под арестом Эксклюзив
20:25
Константин Межонов обратился к ДВФУ с просьбой отремонтировать фасады зданий университета в центре города
19:28
Хабаровчане хотели накормить приморцев опасным мясом
18:12
В День памяти и скорби 22 июня во Владивостоке пройдут памятные мероприятия
17:51
Служба адаптации и поддержки старообрядцев в ДФО начала свою работу
17:38
Жительница Приморья надолго запомнит свой поход в супермаркет за хлебом Фото
17:27
Завтра в Приморье ожидаются дождь и грозы
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4149 (88) от 20 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Будущие флотоводцы подбросили монеты. На удачу
Владивосток и Харбин стали городами-побратимами
Дворовые команды готовятся к сражению
Безопасность на дороге лепили, рисовали и крутили из бумаги
«Лотос» посвятят истории, а «Сихотэ-Алинь» – экономике
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

В районе Патрокла во Владивостоке автомобилист протаранил ограждение

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе Патрокла. Водитель автомобиля марки Toyota Ipsum не справился с управлением своего авто на скользком участке трассы и не сумел войти в поворот. Минивэн протаранил леерные ограждения, перегородив выезд. Сам водитель транспортного средства не пострадал и находился в более, чем боевом расположении духа, улыбаясь проезжающим мимо автомобилистам.

Транспорт получил серьезные механические повреждения.

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье автоугон раскрыли по горячим следам
10:27, 20 июня 2017 В Приморье автоугон раскрыли по горячим следам

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ

Во Владивостоке разыскивают водителя, сбившего школьницу на «зебре»
10:12, 20 июня 2017 Во Владивостоке разыскивают водителя, сбившего школьницу на «зебре»

ЧП произошло на Светланской

Житель Владивостока украл пенсионное удостоверение
09:52, 20 июня 2017 Житель Владивостока украл пенсионное удостоверение

Подозреваемый задержан по горячим следам

Во Владивостоке обнаружен радиоактивный электромобиль
09:33, 20 июня 2017 Во Владивостоке обнаружен радиоактивный электромобиль

Опасный объект изолирован от людей

В Приморье задержано 6 тонн вьетнамских консервированных томатов
09:21, 20 июня 2017 В Приморье задержано 6 тонн вьетнамских консервированных томатов

Хабаровская фирма подала недействительные документы

Хабаровчане хотели накормить приморцев опасным мясом
19:28, 19 июня 2017 Хабаровчане хотели накормить приморцев опасным мясом

Куриные полуфабрикаты содержали ударную дозу антибиотика

Жительница Приморья надолго запомнит свой поход в супермаркет за хлебом
17:38, 19 июня 2017 Жительница Приморья надолго запомнит свой поход в супермаркет за хлебом

Женщину ожидал неприятный сюрприз