В районе Патрокла во Владивостоке автомобилист протаранил ограждение

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе Патрокла. Водитель автомобиля марки Toyota Ipsum не справился с управлением своего авто на скользком участке трассы и не сумел войти в поворот. Минивэн протаранил леерные ограждения, перегородив выезд. Сам водитель транспортного средства не пострадал и находился в более, чем боевом расположении духа, улыбаясь проезжающим мимо автомобилистам.

Транспорт получил серьезные механические повреждения.

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.

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