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Приморские экспортные товары удовлетворили китайский бизнес

Рыбная мука и рыбный жир из ДФО оказались достойного качества, а контроль - достаточно жестким
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

В конце минувшей недели завершилось инспектирование специалистами Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ) российских предприятий и судов - производителей кормовой рыбной муки и рыбного жира, заинтересованных в поставках своей продукции в Китай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В течение двух недель представители AQSIQ оценивали работу российского надзорного органа, контролирующего качество и безопасность экспортных кормовых рыбной муки и рыбного жира.

В ходе инспекции китайские специалисты побывали в Приморьем и Камчатском крае, где посетили ряд российских предприятий и морских судов, вырабатывающих интересующую КНР продукцию.

Предварительные итоги инспекции были подведены на заключительном совещании 16 июня во Владивостоке.

По оценке китайских специалистов, РФ способна обеспечить должный уровень контроля за безопасностью экспортируемых в КНР рыбной муки и рыбного жира в соответствии с стандартами Китая. Экспорт рыбной муки в Китай с аттестованных предприятий и морских судов будет продолжен.

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