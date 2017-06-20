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Во Владивостоке появится новый жилой дом на 166 квартир

КРДВ подписала новые соглашения с резидентами ТОР и СП Владивосток
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Корпорация развития Дальнего Востока на прошедшей неделе подписала 6 соглашений с резидентами территорий опережающего развития и свободного порта для реализации инвестиционных проектов с общим объемом капиталовложений более 1,7 млрд рублей. Будет создано около 200 новых рабочих мест. Большая часть проектов касается Приморья и СП Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. 

В ТОР «Большой Камень» компания «Комплексный завод строительных изделий» наладит производство сварных металлоконструкций. Общий объем инвестиций в проект составит более 125 млн рублей.

«Положительная динамика экономической ситуации и увеличение предпринимательской активности в регионе позволяют говорить о перспективе будущего завода. Сегодня на территории Большого Камня ведется активное строительство нескольких жилых микрорайонов, которые будут обеспечены качественным строительным материалом. Статус резидента территории опережающего развития позволит значительно снизить затраты на строительство жизненно необходимых для города объектов и сделать доступнее квадратные метры жилья, что поможет обеспечить приток квалифицированных кадров для строящейся судоверфи и продолжит положительное развитие в целом Дальнего Востока», - комментирует генеральный директор «Комплексного завода строительных изделий» Валерий Буянов.

Новые резиденты свободного порта Владивосток запустят четыре инвестиционных проекта. Компания «Технонео» создаст предприятие по выпуску пластиковых баков во Владивостоке. Проекты по организации хранения грузов и строительству складского логистического комплекса реализуют компании «ТК Анри» и «Складмаркет».

Компания «Ареал-Недвижимость» построит современный жилой комплекс «Маринист» на 166 квартир во Владивостоке. Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей.

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