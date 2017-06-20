В Уссурийске сгорел автомобиль 13:38, 20 июня В Уссурийске сгорел автомобиль (Фото)
Игорь Пушкарев поблагодарил за премию «Человек года» 13:15, 20 июня Игорь Пушкарев поблагодарил за премию «Человек года» (Видео)
Константин Межонов прокомментировал новое дело против Игоря Пушкарева 13:02, 20 июня Константин Межонов прокомментировал новое дело против Игоря Пушкарева (Эксклюзив)
Новостная лента
Июнь, 20 вторник
13:49
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
13:49
Дневник девушки: Как стать звездой пляжа за 14 дней Эксклюзив
13:49
Школы и сады Владивостока готовят к новому учебному году Фото
13:38
В Уссурийске сгорел автомобиль Фото
13:27
«Приморье-2» все крепче связывает РФ и Китай
13:15
Игорь Пушкарев поблагодарил за премию «Человек года» Видео
13:13
На втором полуфинале шоу «Broadway» станцевали рок Видео
13:02
Константин Межонов прокомментировал новое дело против Игоря Пушкарева Эксклюзив
12:51
Дальневосточные таможенники рассказали о тяжелых наркотиках, анаболиках и конопле
12:40
В селе Чернышевка потушили баню
12:32
Стало известно, каков Свободный порт Владивосток сегодня Фото
12:21
В Приморье расследуют смерть выпавшего с балкона мужчины
12:13
Мужчина спас тонущих мальчика и женщину в Приморье
12:01
В Приморье ищут пропавшего мужчину Фото
11:52
Приморские экспортные товары удовлетворили китайский бизнес
11:41
Поиски утонувшего рыбака завершены
11:32
Пьяный приморец расчленил свою гостью, а потом раскаялся
11:22
За сутки в Приморье потушили восемь пожаров
11:11
Ночные «покатушки» в Приморье закончились «перевёртышем» Фото
11:00
Владивостокская автоледи на пропустила автомобиль скорой помощи на Золотом мосту Видео
10:47
​Во Владивостоке сегодня назначили выборы депутатов Думы Эксклюзив
10:44
Жители и гости Владивостока смогут слушать песни Виктора Цоя в течении дня
10:38
В районе Патрокла во Владивостоке автомобилист протаранил ограждение Фото
10:27
В Приморье автоугон раскрыли по горячим следам
10:12
Во Владивостоке разыскивают водителя, сбившего школьницу на «зебре»
10:03
Третье казино в Приморье может появиться на год раньше
09:52
Житель Владивостока украл пенсионное удостоверение
09:44
Пять авиарейсов из Владивостока задерживаются
09:33
Во Владивостоке обнаружен радиоактивный электромобиль
09:21
В Приморье задержано 6 тонн вьетнамских консервированных томатов
09:18
Три междугородних рейса из Владивостока отменены
09:03
Гороскоп на 20 июня
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4149 (88) от 20 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Будущие флотоводцы подбросили монеты. На удачу
Владивосток и Харбин стали городами-побратимами
Дворовые команды готовятся к сражению
Безопасность на дороге лепили, рисовали и крутили из бумаги
«Лотос» посвятят истории, а «Сихотэ-Алинь» – экономике
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Дальневосточные таможенники рассказали о тяжелых наркотиках, анаболиках и конопле

Запрещенные вещества находят килограммами
Фото: ДВОТ Фото: ДВОТ
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Оперативными подразделениями по борьбе с контрабандой наркотиков Дальневосточной оперативной таможни и таможен ДФО за первую половину 2017 года пресечена 21 попытка контрабандных поставок подконтрольных веществ, 12 из которых – ввоз из Республики Беларусь сильнодействующих веществ, девять - перемещение синтетических наркотиков и гашишного масла в значительном, крупном и особо крупном размере. В 18 случаях опасное зелье было заказано через интернет и прибыло в Россию в почтовых отправлениях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВОТ.

Современные методы работы, которые применяют сотрудники ДВОТ, позволяют оперативно выявлять и пресекать контрабанду наркотиков, сильнодействующих и психотропных веществ, их прекурсоров, устанавливать лиц, причастных к таким преступлениям. В частности, оперативники ведут контроль международных почтовых и экспресс-отправлений, которые за последние годы стали основным каналом контрабанды наркотиков и сильнодействующих веществ.

Так, сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков ДВОТ в этом году пресекли восемь попыток контрабанды запрещенных веществ. Из незаконного оборота изъяли 266 граммов подконтрольных препаратов, среди которых 95 граммов тяжелых синтетических наркотиков, почти тысяча таблеток и 34 флакона и ампул с анаболическими стероидами, содержащими сильнодействующие вещества, 12,6 грамма гашишного масла. Возбуждены уголовные дела по статьям 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере). При этом семь уголовных дел - это дела в отношении получателей запрещенных препаратов в заграничных посылках из Китая и Республики Беларусь.

Немаловажным фактором в борьбе с незаконным оборотом наркотиков является применение служебных собак при проведении таможенного контроля перемещаемых грузов, оперативно-розыскных мероприятий, а также в совместных с иными правоохранительными органами мероприятиях. С начала текущего года служебные собаки дальневосточных таможен помогли обнаружить 1258 граммов наркотиков и сильнодействующих веществ.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В селе Чернышевка потушили баню
12:40, 20 июня 2017 В селе Чернышевка потушили баню

Обстоятельства случившегося выясняются

В Приморье расследуют смерть выпавшего с балкона мужчины
12:21, 20 июня 2017 В Приморье расследуют смерть выпавшего с балкона мужчины

Он несколько секунд провисел на руках, но потом сорвался

Мужчина спас тонущих мальчика и женщину в Приморье
12:13, 20 июня 2017 Мужчина спас тонущих мальчика и женщину в Приморье

Сейчас их жизни ничего не угрожает

В Приморье ищут пропавшего мужчину
12:01, 20 июня 2017 В Приморье ищут пропавшего мужчину

Родственники мужчины просят помощи у приморцев

Поиски утонувшего рыбака завершены
11:41, 20 июня 2017 Поиски утонувшего рыбака завершены

Тело мужчины до сих пор не найдено

Пьяный приморец расчленил свою гостью, а потом раскаялся
11:32, 20 июня 2017 Пьяный приморец расчленил свою гостью, а потом раскаялся

Мужчина пришел с повинной в полицию

За сутки в Приморье потушили восемь пожаров
11:22, 20 июня 2017 За сутки в Приморье потушили восемь пожаров

Термических аномалий не выявлено