Дальневосточные таможенники рассказали о тяжелых наркотиках, анаболиках и конопле

Запрещенные вещества находят килограммами

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Оперативными подразделениями по борьбе с контрабандой наркотиков Дальневосточной оперативной таможни и таможен ДФО за первую половину 2017 года пресечена 21 попытка контрабандных поставок подконтрольных веществ, 12 из которых – ввоз из Республики Беларусь сильнодействующих веществ, девять - перемещение синтетических наркотиков и гашишного масла в значительном, крупном и особо крупном размере. В 18 случаях опасное зелье было заказано через интернет и прибыло в Россию в почтовых отправлениях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВОТ.

Современные методы работы, которые применяют сотрудники ДВОТ, позволяют оперативно выявлять и пресекать контрабанду наркотиков, сильнодействующих и психотропных веществ, их прекурсоров, устанавливать лиц, причастных к таким преступлениям. В частности, оперативники ведут контроль международных почтовых и экспресс-отправлений, которые за последние годы стали основным каналом контрабанды наркотиков и сильнодействующих веществ.

Так, сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков ДВОТ в этом году пресекли восемь попыток контрабанды запрещенных веществ. Из незаконного оборота изъяли 266 граммов подконтрольных препаратов, среди которых 95 граммов тяжелых синтетических наркотиков, почти тысяча таблеток и 34 флакона и ампул с анаболическими стероидами, содержащими сильнодействующие вещества, 12,6 грамма гашишного масла. Возбуждены уголовные дела по статьям 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере). При этом семь уголовных дел - это дела в отношении получателей запрещенных препаратов в заграничных посылках из Китая и Республики Беларусь.

Немаловажным фактором в борьбе с незаконным оборотом наркотиков является применение служебных собак при проведении таможенного контроля перемещаемых грузов, оперативно-розыскных мероприятий, а также в совместных с иными правоохранительными органами мероприятиях. С начала текущего года служебные собаки дальневосточных таможен помогли обнаружить 1258 граммов наркотиков и сильнодействующих веществ.