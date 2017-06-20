В Приморье автоугон раскрыли по горячим следам

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» поступило заявление жителя города Арсеньева об угоне автомобиля марки Хонда Фит, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края Транспортное средство было угнано со двора дома по улице Кочубея.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили потерпевшего, установили возможных очевидцев происшествия.

Ориентировка на автомашину была передана всем наружным нарядам. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили автомобиль в трех километрах от места хищения.

Полицейские установили личность подозреваемого в автоугоне. 29-летний мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.

Иномарка возвращена владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.