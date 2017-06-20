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Во Владивостоке разыскивают водителя, сбившего школьницу на «зебре»

ЧП произошло на Светланской
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

ГАИ Владивостока обращается к возможным очевидцам и свидетелям дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего пешехода: 7 июня 2017 года в 15.00 в районе остановки общественного транспорта «ДВПИ», находящейся недалеко от дома №66 по улице Светланская, произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края. Водитель скрылся с места ДТП. В результате 12-летняя девочка получила травму в виде ушиба стопы левой ноги.

Неустановленный водитель на неустановленной автомашине белого цвета совершил наезд на ребенка, в тот момент, когда девочка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Машина не остановилась и продолжила движение в сторону центра города.

Госавтоинспекция Владивостока обращается к возможным очевидцам происшествия: если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, являетесь непосредственным свидетелем момента аварии, имеете запись видеорегистратора момента ДТП, либо вам известны государственные регистрационные номерные знаки скрывшегося транспортного средства, убедительно просим позвонить по телефонам ГИБДД 8(423)2-994-645, 102, 8(423)2-490-921.

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